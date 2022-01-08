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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بطل العالم في التزلج.. رياضي شهير يقتل نفسه بالخطأ خلال رحلة صيد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لقي بطل العالم للناشئين في رياضة السكيت (رياضة التزلج)، كريستيان جيلي، مصرعه؛ بعد أن ورد أنه أطلق النار على نفسه، حيث جاءت الرصاصة في بطنه بالخطأ.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” أطلق بطل العالم نجم السكيت كريستيان جيلي، رصاصة قاتلة في بطنه أثناء قيامه برحلة صيد مع أصدقائه، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

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ورافق المسعفون، الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، بعد أن أسرعت سيارة إسعاف لمساعدته عندما أصيب بجروح خطيرة خلال الرحلة في منطقة بيزا.

وحدث إطلاق النار على نفسه في بطنه؛ وهو ينحني لالتقاط الرصاص، وحاول الأطباء والجراحين إنقاذه ووقف النزيف الحاد، ولكن دون جدوى.

رثاء بطل العالم 

وفي سياق متصل، قدم لوتشيانو روسي، رئيس اتحاد الرماية الإيطالي (ISF)، تعاطفه بعد وفاة جيلي، قائلا: "في أكتوبر الماضي ، توج لاعب السكيت الشاب بطلاً للعالم، وحصل على الميدالية الذهبية بالمركز الفردي الثالث في مونديال ليما، بيرو" .

وأضاف روسي: “في مايو 2021 ، فاز بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي والفرق والفرق المختلطة في بطولة أوروبا في أوسييك بكرواتيا.. نشعر بالاحترام والصمت والتعازي في مواجهة مأساة تجعل الجميع مستاءين”.

كما عبر الاتحاد الدولي لرياضة الرماية عن حزنه لوفاته، في بيان رسمي، وجاء في البيان: "خالص تعازينا لأسرة كريستيان وأصدقائه وجميع مجتمع رياضة الرماية وقوى الأمن الداخلي".

فيما قالت وحدة الرماية بالجيش الأمريكي: “نأسف للغاية لسماع هذه الأخبار المأساوية.. خالص تعازينا لأسرته وأصدقائه.. ارقد بسلام”.

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مصر بطل حادث رياضة سياره أسعاف الاتحاد الدولي رحلة صيد رئيس إتحاد الرماية الميدالية الذهبية

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