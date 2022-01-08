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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجدي ملك: يجري حاليا تطوير لمصانع السكر ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي

النائب مجدي ملك عضو
النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن توطيد أساليب إنتاج الأسمدة الحيوية من مخلفات المحاصيل الزراعية يعتبر ضمن التقنيات الحديثة في الزراعة التي طبقتها الدولة من أجل ضخ كميات كبري من الإنتاج الزراعي مما يدعم تحقيق الأمن الغذائي.

 

و أكد " ملك" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إعتزام إنشاء 3 مصانع للأسمدة من مخلفات محصول قصب السكر تعتبر إضافة قوية للعملية الزراعية ينتج عنها العديد من الفوائد أهمها خفض التكلفة الإنتاجية.

 

و أشار عضو لجنة الزراعة، إلي أن الفترة الحالية تشهد تطوير وتحديث لـ مصانع السكر وذلك لوجود رغبة قوية من الحكومة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من سلعة السكر بإعتبارها أحد السلع الإستراتيجية ذات الإستهلاك العالي، مؤكدا أن دخول مصنع " ملوي المنيا" الخاص بصناعة بنجر السكر بالطبع سيحدث فارقا كبيرا في الإنتاجية.

 

وأشاد عضو لجنة الزراعة، بجهود القيادة السياسية ممثلة في وزارة الزراعة وذلك لإتباعها كافة آليات التطوير والتحديث للأضلاع الهامة بالقطاع والتي تصب في صالح توفير مخزون إستراتيجي من السلع والمحاصيل الأكثر إستهلاكا بشكل محلي.

 

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جاء ذلك بعد أن كشف اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن المستهدف إنشاء 3 مصانع للأسمدة من مخلفات صناعة قصب السكر في مناطق كوم أمبو، ونجع حمادي وقوص بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه للمصنع الواحد.

وأوضح اللواء عصام البديوي أن ذلك يأتي ضمن دراسة تطوير الشركة، منوها إلى أنه تم الانتهاء من دراسة خطة تطوير الشاملة لشركة السكر والشركات التابعة من جانب تحالف”سيجمان ورولاند برجو” بتكلفة استثمارية للتطوير تبلغ نحو 7.3 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء منها في 2030.

وقال إن الدراسة استهدفت التطوير على المستوى الإداري والمالي والفنية لرفع الإنتاجية إلى 15 مليون طن قصب (1.8 مليون طن سكر)، وزيادة إنتاج الكحول لتبلغ 140 ألف طن مقارنة 80 ألف طن حاليا، وزيادة كمية مخلفات قصب السكر (الباجاس)، وبالتالي رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة الورق والخشب.

ونوه إلى أنه جار حاليا الانتهاء من المناقشات النهائية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة سيجمان للاستقرار على الوضع النهائي وعرضها على وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

السكر قصب السكر المحاصيل الزراعية الامن الغذائي وزارة الزراعة

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