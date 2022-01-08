التراجع مستمر.. برشلونة يتعادل مع غرناطة 1-1 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة فريقي غرناطة وبرشلونة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني.

أبرز أحداث الشوط الأول كان إلغاء هدف سجله الهولندي لوك دي يونج مهاجم برشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب تواجد زميله جافي في موقع تسلل، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل دي يونج هدفًا، في الدقيقة 57، بضربة رأسية، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها داني ألفيس من الجهة اليمنى.

وسجل أنطونيو بويرتاس هدف التعادل لغرناطة في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبعذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 32 في المركز السادس، ورصيد غرناطة للنقطة 24 في المركز الثاني عشر.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كل من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيس - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - نيكو جونزاليس - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - جوتجيلا - لوك دي يونج

وانطلقت المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق غرناطة.