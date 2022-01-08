غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات : التعليم الرقمي يفيد المدرسين تقنيًا |فيديو

قال الدكتور مصطفى السرو، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن التعليم العالي في مصر له أهمية كبري ويختلف عن أي قطاع آخر بالدولة ، حيث أن المستفيدين من التعليم العالي مصر كلها.

مشيرا إلى أن التحول الرقمي ليس وليد اللحظة وهو تحويل المحتوى العلمي إلى محتوى إلكتروني.

وأضاف "السرو"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم" ، أن التعليم الرقمي طريقة تعليمية مبتكرة للأدوات والتقنيات الرقمية أثناء العملية التعليمية، حيث أن طريقة التدريس هذه بالتعلم المعزز بالتكنولوجيا أو التعليم الإلكتروني، والذي يحقق التواصل الفوري بين الطلاب والمعلمين إلكترونيًا عبر الإنترنت.

وتابع نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: "تصبح المدرسة أو الكلية مؤسسة متصلة بالشبكة العنكبوتية كما يوفر فرصة لاستكشاف التقنيات الرقمية للمعلمين، وفرصة لتصميم أساليب جذابة في الدورات العلمية، ويمكن أن تتخذ هذه الدورات شكل دورات متكاملة عبر الإنترنت".