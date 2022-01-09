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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 41 مخالفة ومصادرة 15 شيشة خلال حملة مفاجئة على مقاهي ملوي بالمنيا

مصادرة الشيش من مقاهي
مصادرة الشيش من مقاهي ملوي

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا حملة مفاجئة على عدد من المقاهى والكافيهات بحى شمال المدينه برئاسة علاء حمدى نائب رئيس المركز  وسيد طه مسئول الإشغالات لمتابعة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازيه للحد من انتشار "فيروس كورونا" ومصادرة الشيش داخل المقاهى والكافيهات

قال اللواء أحمد السايس رئيس المركز ان الحملة اسفرت عن تحرير 41 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية ومصادرة 15 شيشة بعدد من المقاهى والكافيهات، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمركز والمدينة لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنين بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى مع تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تابع سيادته استكمال اعمال النظافة بنطاق شوارع مدينة ملوى.


يأتي ذلك تنفيذاً لقرار المحافظ اللواء الوزير أسامة القاضي  بمنع تدخين الشيشة داخل المقاهى والكافيهات والتأكد من تطبيق جميع الضوابط والشروط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 
 

المنيا فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد مصادرة الشيش تدخين الشيشة لإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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