شريف إكرامي: لم اتأثر برحيلي عن الأهلي

قال شريف إكرامي، حارس مرمي نادي بيراميدز، إنه لم يتأثر كرويا برحيله عن الأهلي، مشيرا إلي إنه حين يدخل الملعب لا يري سوي الفريق الخصم وزملائه.

وأضاف شريف إكرامي، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، حين واجهت الأهلي لأول مرة بقميص بيراميدز الأمور كانت عادية، عكس مباراة الدور الثاني.

وتابع: كل الكلام الذي تحدثت به بعد رحيلي عن الأهلي غير مصتنع، وقرار الرحيل أخذ أكثر من 4 شهور حتي إعلانه.

وأكمل: قررت عدم استمرار نجلي في ناشئ الأهلي مواليد 2008، بسبب عدم مشاركته مع الفريق.

وأردف: شعرت أن هناك شخص يستحق المكان الأساسي وقررت رحيله لتجهيزه بشكل خاص وتطويره في مركز حراسة المرمي.

واستطرد: ليس لدي مشكلة مع من يسخر مني وليس من العدل تقبل الإشادة وحين اتعرض للنقد لا أقبل ذلك.

وأختتم: لاعب الكرة لابد أن يتقبل الوجه القبيح للسوشيال ميديا حتي تظل واقف علي قدميك لابد أن تتقبل الوجه القبيح للكرة.