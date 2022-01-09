سيارة استعان بها محمد الدفراوي ضد أحمد زكي بفيلم حسن اللول.. اعرف قصتها

يصادف مطلع شهر يناير الجاري ذكرى وفاة فنان قدير تعرفه من نبرة صوته الفريدة من قبل أن تراه عيناك وتدرك ملامحه، فتتأكد بأنه القدير الراحل محمد الدفراوي، الذي رحل عن عالمنا منذ قرابة الـ11 عامًا تحديدًا في الخامس من يناير عام 2011، فنان عبقري أتقن أدواره الفنية وتفرد بها و كان لرخامة صوته عامل رئيسي في ترسيخ شخصياته التي جسدها بمجمل اعماله في أذهان المشاهدين، والتي جاء من بينها دوره في فيلم "حسن اللول".



السرساوي بك الشخصية المحورية التي دارت حولها الأحداث الرئيسية لفيلم "حسن اللول"، فقد كان يعمل كرجل أعمال كبير ولكن ثروته الهائلة هذه ادخرها من الأعمال المشبوهة وتجارة المواد الممنوعة وقد جسد شخصيته الفنان الراحل محمد الدفراوي، ولكن ظهر في طريقه حسن اللول "أحمد زكي" سائق بسيط أوقعه القدر في غرام ابنة السرساوي فاطيما "شيرين رضا"، ولأنه من أشهر الأثرياء فقد حارب استمرار هذه القصة بين ابنته والشاب الفقير، وقرر حينها حسن محاربته وتسليمه للعداله إلى أن نجحت محاولاته وتزوج من فاطيما ودفعا السرساوي إلى التوبة.

رافقت السرساوي محاولاته للانتقام من حسن اللول، سيارة فاخرة من أشهر إصدارات الشركة الألمانية لصناعة السيارات مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، والتي اشتهرت أكثر في محيط الدول العربية وخاصة مصر بعدما قالت الفنانة الراحلة سناء جميل جملتها الشهيرة في أحد أعمالها الفنية "هات التمساحة يالا"، فكانت السيارة الكلاسيكية الانيقة MERCEDES BENZ W126.

تعود فكرة إنتاج الطراز الانيق MERCEDES BENZ W126 للعام 1973، ولكنه تم طرح أولى نسخ هذه السيارة واصدارها الفعلي في العام 1979، ومنذ أولى لحظات طرحها في السوق العالمية للسيارات وهي تأخذ شهرة كبيرة في خاصة وسط فئة الأثرياء فقد كان يستقلها دائمًا المشاهير وكبار الدولة خاصة في مصر، وهذا ما جعل خط انتاج هذه السيارة مستمرًا حتى العام 1992، وتعتبر هي الطراز الأطول عمرًا في تاريخ إصدارات الشركة الألمانية.

وكان قد استمد الطراز MERCEDES BENZ W126، قوته من عدة خيارات من المحركات، الأول منها مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.8 لتر ليولد قوة قدرها 156 حصانًا، والمحرك الثاني مكون من 8 أسطوانات بسعة 3.8 لتر يستطيع ان يولد قوة قدرها 215 حصانًا، اما عن المحرك الثالث من 8 أسطوانات أيضًا ولكن بسعة 5.0 لتر و يولد قوة 230 حصانًا، ويعد الطراز MERCEDES BENZ W126 من أول السيارات التي احتوت على أنظمة الوسائد الهوائية.

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان الراحل محمد الدفراوي بطولة فيلم حسن اللول الفنان أحمد زكي، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم "عزت أبو عوف، شيرين رضا، جمال إسماعيل، عبدالعزيز مخيون، إبراهيم نصر، نعيم عيسى، نبيل الهواري، محمد مندور، صباح شحاته، أحمد أبو عبية، غريب محمود، إبراهيم الطوخي"، ومن تأليف صلاح متولي، وسيناريو و حوار بشير الديك، وإخراج نادر جلال، وتم عرض فيلم حسن اللول لأول مرة بدور العرض السينمائية في 19 فبراير من العام 1997.