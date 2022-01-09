بسبب الشبورة .. وفاة شاب وإصابة آخرين بسبب حادث تصادم

وقع صباح اليوم حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية، مما ادي الحادث الي مصرع شاب وإصابة آخرون.



تلقي مدير امن الشرقية اخطارا يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الاقليمى اتجاه بلبيس مما ادي الحادث الي مصرع م. ا 20 عاما مقيم كفر صقر، وإصابة أ . ا 23 عاما و .ع . م 45 عاما و . م . ن بجروح وكسور وإصابات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

على الفور توجهت سيارات الاسعاف آلي موقع الحادث وقامت بنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الطبيبة اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة ، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.