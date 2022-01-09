"الأخت والصديقة".. مصطفى بكري ينعى تهاني الجبالي

نعي الإعلامي مصطفي بكري المستشارة تهاني الجبالي عبر عدة تغريدات نشرها علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب بكري قائلا"رحلت المستشاره تهاني الجبالي ، الأخت والصديقه ، القاضيه والمناضلة ، رحلت الإنسانة التي رهنت حياتها للدفاع عن الوطن والأمة ، عرفتها منذ أربعين عاما ، مقاتله بكل معني الكلمة ، واجهت الإرهاب بكل حسم ، لايزال المصريون يتذكرون مواقفها في زمن حكم جماعة الإخوان ".

واضاف بكري"عندما رفضت محاولة تلاعبهم بالدستور ، ورفض مرسي أداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ، وكانت يومها نائبا لرئيس المحكمة ، أجبرته علي أداء القسم أمام المحكمة ، وكانت سندا وصوتا قويا إلي جانب زملائها ، وعندما توفيت كريمتها منذ شهور قليله ضاقت بها الدنيا".

و عبر بكري عن حزنه “اختفت البسمه التي تزين وجهها ، ثم أصيبت بالكورونا ، ورحلت عن دنيانا ، بعد رحلة عامرة بالعطاء من أجل الوطن والأمه ، رحم الله الفقيدة الغالية وألهم الأسرة الصبر والسلوان ، والعزاء لأبناء الشعب المصري والأمة العربية”.

