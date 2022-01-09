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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للقضاء على السمنة.. أعشاب طبيعية تسد الشهية احرص على تناولها |فيديو

انقاص الوزن
انقاص الوزن

قالت دعاء سهيل خبيرة تغذية، إن الحل الوحيد للقضاء على السمنة لدى الأطفال هو سد الشهية ، وذلك بتناول وجبات غذائية متوازنة وتقسيمها على فترات.

وأضافت دعاء سهيل، خلال استضافتها ببرنامج "طبيب البلد" عبر فضائية "صدى البلد" ، أن السمنة بوابة لكافة الأمراض، وترتبط ارتباطا واضحا بالضغط المرتفع والسكر من النوع الثاني، مشددة على أن السكر والسمنة وجهان لعملة واحدة وكلاهما يؤثر على الآخر .

ولفتت دعاء سهيل، إلى أن الكورس العلاجي الخاص بتخسيس الأطفال يحتوى على مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، مضيفة: "الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر والمكملات الغذائية التى تساعد على الشعور بالشبع".

وتابعت أن حسن المظهر لا يتفق مع زيادة الوزن، وأصبح هناك وعي من الأمهات بخطورة زيادة الوزن لدي أولادها ، منوهة أن السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك، موضحة أن تحديات الأكل من الأشياء التى تساعد على السمنة وزيادة الوزن، حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة ، وبالتالي تكبرها.
 

اعشاب طبيعية الفيتامينات زيادة الوزن تخسيس المكملات الغذائية

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