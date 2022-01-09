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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

330 مليون طفل معرضون للفيضانات..إحصائيات حول التغيرات المناخية في منتدى شباب العالم

ورشة التغييرات المناخية
ورشة التغييرات المناخية بمنتدى شباب العالم

شهدت ورشة عمل دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية صباح اليوم، الأحد، العديد من الأرقام الهامة الخاصة بمجال المناخ وتأثيراته حول العالم وفقا للمتحدثين بالورشة، وأبرزهم السفيرة كارولين دوماس، المبعوث الخاص للهجرة والتغيير المناخي بالمنظمة الدولية للهجرة، وكاتلين سميث، المديرة الإقليمية للحملات والمناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا في منظمة إنقاذ الطفل الدولية.

وفي سطور نستعرض أبرز الأرقام الهامة التي تم عرضها في ورشة التغيرات المناخية:

  • ٧٢ مليون طفل حول العالم يتأثر بتغيير المناخ وبشكل خاص الفتيات.
  • ١.٨ تريليون دولار مبلغ مخصص للتغييرات المناخية حول العالم.
  • بعض مناطق العالم ستعاني من مضاعفات في التغييرات المناخية بنسبة ٤٠٪؜، خاصة درجات الحرارة وتلوث المياه.
  • ٨٢٠ مليون طفل حول العالم متأثرون بالموجات الحارة والأعاصير.
  • ٣٣٠ مليون طفل حول العالم معرضون للفيضانات.
  • هناك كوارث مناخية سببت ٣٠٪؜ من الهجرة الجديدة في ١٩٤ دولة حول العالم.
  • ٦٠٪؜ من الكوارث المناخية موجودة في ٥ دول بالتحديد وهي الصين، والفلبين، والهند، وبنجلاديش، والولايات المتحدة.
  • ١٩٧ دولة شاركت في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ لدعم الدول النامية وتقليل الانبعاثات وفقا للخطة الجديدة لتغير المناخ.
  • الصين تنتج 27% من الانبعاثات العالمية في 2018. الاتحاد الأوروبي 9%. الهند 7%. وروسيا 5%.
  • أغنى 10% من البشر ينتجون حوالي 52% من إجمالي الانبعاثات الضارة.
  • العالم يحتاج زيادة الاستثمار في مجابهة أضرار التغييرات المناخية  إلى 4.35 تريليون سنوياً.
  • ١٤٣ مليون بشري مهددون بالتهجير في حالة عدم التصرف تجاه التغييرات المناخية.


 

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