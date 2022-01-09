إفريقية النواب: منتدى شباب العالم يحقق تطلعات وآمال أبناء القارة السمراء

قال النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة عالمية للحوار والنقاش، وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف الجنسيات، بحضور نخبة من صناع القرار وكبار المسئولين والمفكرين بهدف إحداث تغيير حقيقى للأوطان في عالم اليوم والغد، و يشكل ملامح الدولة الجديدة لمصر القائمة على أكتاف وسواعد الشباب، والنسخة، وينعقد هذه المرة والشباب الذين تحدثوا عن تطلعاتهم في النسخة الأولى، أصبحوا في مواقع صُنع القرار.



وأكد "الوليلي"، في بيان أصدره اليوم، أن الدولة المصرية نجحت في تأكيد الرسالة الرئيسية من وراء استضافة تلك المنتديات وهي تعزيز رؤى السلام والاستقرار والازدهار والتنمية لتسود العالم، على نحو يؤكد قوة مصر الناعمة ورسالة جمهوريتها الجديدة، ويرسخ من مكانتها عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، وفرصة لتعزيز التعاون والعلاقات مع دول العالم، ويحقق الكثير من المكاسب لبلدنا سياسيًا واقتصاديًا، ورسالة قوية حول حجم الأمن والاستقرار الذي تُحظى به مصر ومدى قوتها وقدرتها على تنظيم محفل عالمي.

وأوضح "عضو لجنة الشؤون الإفريقية"، أن منتدى شباب العالم عزّز من مكانة القارة الإفريقية عالميًا، فقد كان من أهم نتائجه في نسخته الثانية، هو إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019، حيث تم عقد ملتقى الشباب العربى والأفريقى لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشباب فى القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

وأوضح أن مشاركة شباب أكثر من 20 دولة أفريقية، تعد فرصة لتعميق العلاقات مع شباب القارة السمراء على الصعيد الشعبي، وفرصة لتوصيل صوتهم إلى العالم بأسره من أرض السلام شرم الشيخ، حول تطلعاتهم وأحلامهم لقارتهم السمراء، وبحث التحديات التي تواجه بلدانهم.