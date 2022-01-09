عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إفريقية النواب: منتدى شباب العالم يحقق تطلعات وآمال أبناء القارة السمراء

منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم

قال النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية، إن منتدى شباب العالم أصبح منصة عالمية للحوار والنقاش، وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف الجنسيات،  بحضور نخبة من صناع القرار وكبار المسئولين والمفكرين بهدف إحداث تغيير حقيقى للأوطان في عالم اليوم والغد، و يشكل ملامح الدولة الجديدة لمصر القائمة على أكتاف وسواعد الشباب، والنسخة، وينعقد هذه المرة والشباب الذين تحدثوا عن تطلعاتهم في النسخة الأولى، أصبحوا في مواقع صُنع القرار.


وأكد "الوليلي"، في بيان أصدره اليوم، أن الدولة المصرية نجحت في تأكيد الرسالة الرئيسية من وراء استضافة تلك المنتديات وهي تعزيز رؤى السلام والاستقرار والازدهار والتنمية لتسود العالم، على نحو يؤكد قوة مصر الناعمة ورسالة جمهوريتها الجديدة، ويرسخ من مكانتها عربيًا  وإفريقيًا ودوليًا، وفرصة لتعزيز التعاون والعلاقات مع دول العالم، ويحقق الكثير من المكاسب لبلدنا سياسيًا واقتصاديًا، ورسالة قوية حول حجم الأمن والاستقرار الذي تُحظى به مصر ومدى قوتها وقدرتها على تنظيم محفل عالمي.

 

وأوضح "عضو لجنة الشؤون الإفريقية"، أن منتدى شباب العالم عزّز من مكانة القارة الإفريقية عالميًا، فقد كان من أهم نتائجه في نسخته الثانية، هو إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019، حيث تم عقد ملتقى الشباب العربى والأفريقى لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه الشباب فى القارة الإفريقية والمنطقة العربية.

 

وأوضح أن مشاركة شباب أكثر من 20 دولة أفريقية، تعد فرصة لتعميق العلاقات مع شباب القارة السمراء على الصعيد الشعبي، وفرصة لتوصيل صوتهم إلى العالم بأسره من أرض السلام شرم الشيخ، حول تطلعاتهم وأحلامهم لقارتهم السمراء، وبحث التحديات التي تواجه بلدانهم.

القارة السمراء المنطقة العربية دول العالم التنمية العلاقات

ترشيحاتنا

خطة الهيئة لتأمين منتدى الشباب.. الدفع بـ 50 سيارة إسعاف و80 آخرين للطوارئ

"السياحة": تسجيل دير بالأقصر وحمامات حلوان وزاوية بالسلوم ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

"مواجهة التحديات البيئية والمناخية" أحد محاور منتدى شباب العالم.. تعرف على دورهم فيه

بالقانون .. عقوبات صارمة لجرائم الاتجار بالبشر.. تفاصيل

قرارات عاجلة من رئيس كازاخستان بعد الاحتجاجات العنيفة

إحباط محاولة تهريب3638 طلقة رشاش و357 دوشكا من ليبيا إلى السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

أبشع جرائم التعذيب بسبب علاقة جنسية..أطفأ السجائر في جسدها وحرقها بـ المكواة|نوستالجيا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ