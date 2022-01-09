نائب بالشيوخ: حضور السيسي فعاليات منتدى شباب العالم رسالة واضحة بدعم الشباب

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن حضور الرئيس السيسي فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بعد غدٍ الاثنين، رسالة للعالم بأن الشباب في مصر أولوية قصوى، وأن كل المنتديات الشبابية، التي تم إطلاق ثلاث نسخ منها في أعوام 2017 و2018 و2019 كان ولا يزال الهدف الرئيسي لها، تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم والسماع لمقترحاتهم، وتسخير كل الإمكانيات أمامهم.

ونوه "عبد الهادي"، في بيان له اليوم، بالقضايا المطروحة على جدول أعمال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، ومنها آثار ما بعد جائحة كورونا، وقضايا السلام والتنمية والابداع ومبادرة حياة كريمة، باعتبارها مشروع القرن في مصر. وبناء عالم آمن وشامل للمرأة وذلك على مدى أربعة أيام من فعاليات المنتدى الضخم الذي ينتظزه العالم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حضور الرئيس السيسي لمختلف فعاليات منتدى شباب العالم، هى رسالة واضحة بإيمانه بقدرات الشباب وضرورة تمكنيهم وحرية الرأي والتعبير لهم، مشددا على أن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تأخذ اهتماما كبيرًا هذه المرة، مع بدايات العام الجديد وكثرة التحديات وأهمية القضايا المطروحة أمام المؤتمر.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين المقبل، منتدى شباب العالم الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ ويستمر 4 أيام بمشاركة ضيوف وشباب من جميع انحاء العالم، حيث تضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التى تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا.