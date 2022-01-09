برلماني: لمسنا إعجاب ضيوف منتدى شباب العالم بمبادرة حياة كريمة.. فيديو

قال الدكتور محمد عز الرجال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية شاركت اليوم في 5 ورش عمل تحضيرية لمنتدى شباب العالم.



وأضاف "عز الرجال"، خلال مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار المُذاعة عبر فضائية "تن"،: "لمسنا إعجاب ضيوف منتدى شباب العالم بمبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة".



فيما تنطلق غدا الإثنين الموافق ١٠ يناير، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها، بالتزامن مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم غدا - الإثنين - وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى بما يليق بمكانة مصر وريادتها.

ورفعت سلطات وزارة الطيران المدني، درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة للوزارة لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى.