لنشر الفكر الديني الوسطي..انطلاق القافلة الدعوية في محافظة كفر الشيخ|صور

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة الوعظ الديني بكفر الشيخ، والشيخ هاني محمد إبراهيم مدير التوجيه والشيخ أحمد على النادي مدير الدعوة بمنطقة الوعظ بكفر الشيخ، وذلك بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.

يأتي هذا في إطار دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الديني الوسطى المستنير، والتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف ومواصلة جهودهما لتصحيح الفكر بالفكر، وحماية الشباب من الفكر المتشدد، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



يأتي هذا إيذاناً بإنطلاق القافلة الدعوية من ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ اليوم الأحد والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 15 يناير الجاري، والتي خرجت من محافظة الدقهلية وتم استقبالها من منطقة الوعظ بكفر الشيخ لتنطلق بالمحافظة.



توجهت القافلة إلى مركز ومدينة بلطيم وتتركز محاور القافلة حول موضوعات محاربة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونبذ العنف والدعوة إلى الترابط وبناء الأوطان وتوضيح مخاطر المخدرات، والسوشيال ميديا.



وتجوب القافلة جميع مؤسسات الدولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والثقافة، ودور الأيتام والوحدات المحلية وغيرها من المؤسسات لتحقيق توجه الأزهر الشريف نحو تفعيل القوافل الدعوية وذلك لمواجهة الفكر المتشدد ونشر الفكر الوسطى الأزهري المعتدل، وتجديد الخطاب الديني.

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