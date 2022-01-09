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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير البيئة الأسبق: التغيرات المناخية جرس إنذار لكوارث مرتقبة.. فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور مصطفى  كامل، وزير البيئة الأسبق، إن التنمية المستدامة في 3 إطارات اجتماعي وبيئي واقتصادي وكلهم مع بعض يمثلوا كيان التنمية بصفة عامة، وما يحدث في المناخ حاليًا وتغيرات المناخية بدورها تؤثر على التنمية المستدامة في محاورها الثلاثة، مشيرًا إلى أن كل شيء مرتبط بالتنمية المستدامة وما يؤثر عليها هي قضايا المناخ.

 

وأضاف "كامل" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أنه منذ حوالي 15 عامًا كانت الأمور في الطقس والمناخ متقلبة ولكننا لم نتنبه عن هذا الأمر منذ فترته، ولكن باسترجاع الأحداث كنا نتحدث عن العواصف والأمطار والصيف والشتاء، ولم نتنبه لما سيحدث في القادم.


وتابع، أن العالم العربي كله لم يتنبه لكيان البيئة ومعنى الكلمة ولم يهتم مطلقًا لهذه القضايا واعتبر البيئة نوع من أنواع الرفاهية ولم يضع لها جانبًا، ولكن بمرور الوقت فاجئنا الكون والكرة الأرضية بحالة من الغضب وحدث انفجار من الكرة الأرضية لم نتمكن من حساب عواقبها وتداعياته وبدأت بحرائق الغابات والأعاصير والتسونامي واعتبرنا كل ذلك كوارث طبيعية ولكنها في الحقيقة بفعل الإنسان، وهو كان جرس إنذار للجميع لكي ينتبهوا لمثل هذه الكوارث المرتقبة.
 

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