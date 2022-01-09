جبس مصر يكشف أرباحه من اليوتيوب: بتوصل لـ30 ألف جنيه في الشهر|فيديو

قال جبس مصر، أحد صانعي المحتوى على يوتيوب ، إن مصدر الدخل الحقيقي له ليست صناعة الفيديوهات على يوتيوب وإنما هى الإعلانات الخارجية التي يقوم بعرضها أثناء تقديمه للفيديوهات .



وأضاف خلال حواره ببرنامج " نص الكلام " من تقديم الإعلامية رغدة شلهوب والمُذاع على فضائية "النهار" ، أن الأرباح العائدة عليه من اليوتيوب يقوم بصرفها على شراء المعدات والملابس اللازمة لتصوير الفيديوهات.



وأجاب عن سؤال :" بتكسب كام في الشهر من اليوتيوب ؟" قائلًا :" ممكن لو اشتغلت جامد ونزلت فيديوهات كتير في الشهر يوصل الدخل لـ 20 أو 30 ألف جنيه "، متابعًا ، أن أكثر رقم وصل له خلال شهر واحد كان 35 ألف جنيه .

نص الكلام | بتكسب كام في الشهر من اليوتيوب؟.. جبس مصر يفاجئ المذيعة بالرقم - YouTube