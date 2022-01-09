رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: توصيات الرئيس السيسي ساهمت في تمكين الشباب|فيديو

قال محمد معز بالله ، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة ، إن منتدى شباب العالم عبارة عن تبادل تقافات وجنسيات ، متابعًا أن منصة منتدى شباب العالم كسرت الحواجز بين الشباب وسيادة الرئيس .



وأضاف " معز بالله" خلال حواره ببرنامج " آخر النهار" والمُذاع على فضائية " النهار "، أن التوصيات التي حدثت في منتدى الشباب هى التي أدت لكسر هذه الحواجز والمنتدى ساعد كثيرًا من تمكين الشباب ،متابعًا أن هذا التمكين يعد بادرة أمل للشباب .



وتابع المعز بالله حديثه عن برنامجه الانتخابي في اتحاد الطلاب، قائلًا ، إن الفئة المستهدفة بالنشاط الطلابي لم تصل لنصف الطلبة، مضيفًا أنه يستهدف زيادة انخراط الشباب في الأنشطة الطلابية، لأنها تساهم في بناء شخصية وعقلية تساعد على الحياة العملية بعد التخرج.

وأشار إلى أن هدف رئيسي لبرنامجه تأهيل الطالب لسوق العمل، من خلال توفير كورسات مجانية، وطلاب يكتسبون خبرات حياتية.



