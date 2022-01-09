فترة النقاهة ويتعافى.. آخر تصريح من زوجة وائل الإبراشي قبل وفاته

توفي الإعلامي وائل الإبراشي، مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ59 عاما، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ومنذ ما يقرب من 9 أشهر، كشف الإعلامي شريف عامر- نقلا عن زوجة الإعلامي وائل الإبراشي- آخر تطورات حالته الصحية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" بقناة "إم بي سي مصر"، إن وائل الإبراشي خرج من المستشفى أمس بعد تعافيه من كورونا وهو في حالة صحية جيدة.

وأضاف عامر، أن وائل الإبراشي في فترة النقاهة ويتعافى من فيروس كورونا وحالته تتحسن تدريجيًا، لافتا إلى أنه يتعامل مع المرض بشكل نفسي حاليًا للتغلب على آثاره الجانبية.

