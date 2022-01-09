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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كورونا على أجندة منتدى شباب العالم.. الدولة واجهت الجائحة بـ 5 قرارات حاسمة

منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم

قال الدكتور محمود أبو الخير وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن جائحة كورونا أثرت على مختلف دول العالم من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية لكونها ظهرت بدون سابق إنذار وليس على مصر فقط، ولكن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عديدة للتصدي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأضاف أبو الخير لـ"صدي البلد"، أن ملف كورونا حظي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيس ما أدى إلى تسجيلها أعداد قليلة مقارنة بالدول الأخرى، وكان من أهم هذه الاهتمامات خروج عدد من القوانين للنور للتصدي لجائحة كورونا.

 

وأشار النائب إلى أن من أبرز هذه القوانين، مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال  تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.

 

كما أن مشروع القانون يضمن استدامة التمويل فى أي فترة من الفترات القادمة حال حدوث أي خطر، ولجنة الصحة تقوم بعملية متابعة بشكل يومي بالتعاون مع وزارة الصحة لمتابعة توفير اللقاحات وتلقيح المواطنين والتصدي لوباء كورونا، واللجنة أصدرت عدة توصيات أيضا الفترة الماضية منها تلقيح المواطنين وخاصة كبار السن والأطباء.

 

وأوضح النائب أن من ضمن الخطوات الجادة التى اتخذتها لجنة الصحة للتصدي لجائحة كورونا زيادة ميزانية وزارة الصحة 2021.2022 للتصدي للجائجة لكونه عبء يقع على كاهل وزارة الصحة بالإضافة إلى الوصول الى رعاية صحية شاملة على مستوى الجمهورية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له جهود ضخمة في المنظومة الصحية، أبرزها ظهر للنور عن طريق مبادرات مثل 100 مليون صحة، والآخر طرح أفكار الشباب داخل منتدي شباب العالم ومشاركتهم الفعالة في الموضوعات الخاصة بالصحة والتصدي لجائحة كورونا وغيرها من الفعاليات والنشاطات المهمة التى تهتم بالمواطن وصحته وجميع ازماتة ومشكلاته.

 

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا الاثنين، منتدى شباب العالم الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ ويستمر 4 أيام بمشاركة ضيوف وشباب من جميع أنحاء العالم، حيث تضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التى تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا.

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