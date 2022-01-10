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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 14881 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 48 ساعة

أرشيفية
أرشيفية

واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 48 ساعة عن ضبط ( 14881) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ ( 14842) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال ( 39) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة .

 

كما تم تحرير ( 1483) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط ( 357) قضية فى مجال منع تداول .الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات ( 1873) أرجيلة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

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