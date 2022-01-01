تسببوا في عاهة مستديمة.. المشدد 3 سنوات لـ5 أشخاص في منطقة المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 5 أشخاص بالمشدد 3 سنوات لاتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد شخصين بمنطقة المرج.

اتهمت النيابة العامة "سعید محمد إسماعيل" و" محمد شوقي محمد" و"عمرو محمد إسماعيل" و"کریم محمد إسماعيل" و "محمد سعيد محمد"في القضية رقم 11090 لسنة 2020 جنايات المرج والمقيدة برقم 3856 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة، انهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهما "حنفي حسین حنفي" و "رضا حسین حنفي" بقصد ترويعهما وإلحاق الأذى بهما وذلك بأنهم وإثر خلافات مع المجنى عليهما توجهوا نحو مكان تواجدهما وقاموا بإلقاء أدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص (زجاجات فارغة) صوبهما وكان من شأن تلك الأفعال تكدير الأمن والسلم العام وبث الرعب في نفسهما.



كما ضربوا المجني عليه "حنفي حسین حنفي" مع سبق الإصرار بأن ألقوا صوبه ادوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (زجاجات فارغة) استقرت إحداها في عينه اليسرى فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤوها تتمثل في إنفجار بعينه اليسرى وکسر بجدار العين اليسرى وتردي الإبصار بالعين اليسرى إلى حد عدم رؤية الضوء والتي تقدر بنسبة أربعون بالمائة (40 % ) على النحو المبين البار.



وضربوا المجني عليه "رضا حسين" فاحدثوا إصابته الثابتة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك بإستخدام أدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص (زجاجات فارغة).



وحازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص (زجاجات فارغة) بغير مسوغ قانوني او مبرر الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .



وأوضح الشاهد الأول حنفی حسین حلفی انه على إثر خلافات سابقة حضر المتهمون المكان تواجده والشاهد الثاني وتعدوا عليه بالضرب بأن صوبه زجاجات مياه غازية فأحدثوا إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بعينه اليسرى.



وشهد الشاهد الثانية رضا حسین حنفی بذات مضمون ما شهد به سالفه بشان التعدي عليه وإحداث إصابته.



وأكد الشاهد الثالث حسین احمد خيري مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المرج بان تحرياته توصلت الصحة ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو الذي شهد به المجني عليهما.



وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي انه تخلف لدى المجني عليه حنفی حسین حنفی من جراء إصابته عاهة مستديمة يستحيل برؤوها تتمثل في إنفجار بعينه اليسرى وكسر بجدار العين اليسرى وتردى الإبصار بالعين اليسرى إلى حد عدم رؤية الضوء والتي تقدر بنسبة اربعون بالمائه.



وتبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى المر ج أن إصابة المجني عليه رضا حسین حنفی عبارة عن سحجات وكدمات في فروة الراس وخدوش بالرقبة وخدوش وكدمات بالظهر ومدة العلاج أقل من واحد وعشرون يوما.