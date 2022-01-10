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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم: أي تأخير في صرف حافز تطوير التعليم مسؤولية مديري المديريات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم بدء صرف حافز تطوير التعليم للمستحقين اعتبارا من بداية العام المالي 2021 - 2022 ، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها في العام الدراسي السابق.

وحذرت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية ، من أن أي تأخير في صرف مستحقات المعلمين (حافز تطوير التعليم)  يقع على عاتق مديري المديريات التعليمية طبقا لتعليمات اللجان المختصة بمجلس النواب في هذا الشأن.

حافز تطوير التعليم

وكان قد تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو 315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثاني، والثالث الابتدائي بالتعليم العام والأزهري، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية، بما يضمن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمديريات شددت خلالها على صرف حافز تطوير التعليم للفئات المستحقة بدءا من الصف الأول لرياض الأطفال وحتى الرابع الابتدائي بواقع 800 جنيه شهريا لكل فرد من الفئات المستحقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في حال عدم كفاية الاعتمادات المالية يتعين على المسئولين بالمديرية طرفكم مخاطبة قطاع المحليات بوزارة المالية لطلب تعزيز بند 30/3 حافز تطوير التعليم لصرف الحافز للفئات سالفة الذكر.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيتم صرف الحافز للمستحقين اعتبارا من بداية العام الدراسي 2021- 2022 مع موافاة الوزارة بحالة الصرف الفعلي، علما بأنه سيتم تشكيل لجنة من قبل ديوان عام الوزارة لمتابعة حالة الصرف الفعلي لحافز تطوير التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التقصير أو التأخير في صرف المستحقات.

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 ضوابط صرف حافز تطوير التعليم

 أكدت وزارة التربية والتعليم أنه : يجب أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا للتدريس أو التوجيه في النظام التعليمي الجديد.  

 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيصرف الحافز لمعلمي رياض الأطفال بنسبة عدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة لقاعة رياض الأطفال شهريا وتقديرها المتوسط 120 حصة شهريا بناءا على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.

 

ويصرف الحافز لمعلمي الصف الأول الابتدائي بنسبة عدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم خلال الشهر الميلادي إلى عدد الحصص المخصصة داخل الحجرة الدراسية شهريا وتقديرها المتوسط 160 حصة شهريا بناء على تقرير مدير المدرسة واعتماد الموجه.

 

أما عن موجهي رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي ، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يصرف الحافز بنسبة الزيارات الصفية التي يؤديها الموجه خلال الشهر الميلادي إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريا ، وتقديرها في المتوسط 40 زيارة شهريا وعلى ألا تقل الزيارة الصفين عن فترة دراسية كاملة (حصتين) بناءا على تقرير الموجه الأول.

 

أما عن الموجه الأول بالإدارة التعليمية، فقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يشترط تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهريا ربنا يتناسب وطبيعة عمله في النظام التعليمي الجديد ، ويقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد نسبة صرف الحافز بناءا على تقارير الموجه العام.

 

وبشأن الموجه العام ، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط له متابعة أعمال الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية ، بالالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة للنظام التعليمي الجديد ، على ان يقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد صرف نسبة الحافز للموجه العام بناءا على تقرير مدير عام التعليم العام بالمديرية.

 

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى جواز الجمع بين الحافز التجريب ، والحافز المخصص لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وذلك بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.

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