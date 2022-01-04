عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الترم للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢، سوف يحتوي الامتحان على قسمين:
الأول "الكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل ٧٠٪؜ تقريبا من درجة المادة.

والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة (٣٠٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس. 

وقد أعد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة.

اما بالنسبة لطلاب المنازل سوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وبالنسبة للطلاب الذين لن يتمكنوا من أداء الامتحان الكترونيا لسبب تقني يتم امتحانهم ورقيا في نفس اليوم بالمدرسة.

وقال وزير التربية والتعليم : إن الهدف الرئيسي من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم  كما انها تدريبات مفيدة وهامة في الطريق الى نهاية المرحلة الثانوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن أى محاولات للغش في هذه الامتحانات تؤذي صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.

ترشيحاتنا

يهيمن على الإصابات .. تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون في المغرب

كسرت رقبته.. وفاة شاب في المترو أثناء هروبه من دفع التذكرة

داخل سيارة.. صغار دببة ضلوا الطريق من والدتهم

عادل إمام : أبويا كان قاسي جدا ولما كبر بقينا صحاب.. نوستالجيا

مش تخصصي.. عامر حسين يكشف مصير كأس مصر وتفاصيل مباريات بطولة الرابطة

أول تعليق من القومى للمرأة على انتحار فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

ضبط المتهمين في واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة بكفر الزيات

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

اكتشاف متحور جديد من كورونا لدى 12 شخصا في فرنسا

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

عقوبات للمخالفين.. كيروش يمنع مواقع السوشيال ميديا من معسكر المنتخب

السم في كأس النبيذ.. الكشف عن مفاجأة في مقتل نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعمل نفسك ميت.. شاهد بطة تخدع كلبا للنفاد بروحها.. تستحق الأوسكار|فيديو

وزير الدفاع يتفقد عددا من الأنشطة التدريبية للطلبة بالكلية الحربية

في مشهد نادر.. نهر يتجمد فجأة ويختفي عن الأنظار |فيديو

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

فيديو

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

تعرف على عقوبة الغش في الامتحانات لطلاب الجامعات ..فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ