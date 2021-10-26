ننشر تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين

أعلنت الادارات التعليمية تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين خلال العام الدراسي الحالي 2021 /2022

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل نشرة رسمية اصدرتها ادارة ابو قرقاص التعليمية بمحافظة المنيا بشأن تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين خلال العام الدراسي الحالي 2021 /2022.

تعليمات صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين

أن يكون المستحق على رأس العمل ويكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للعمل بها

الحضور 20 يوم عمل (توقيع فعلي في دفتر الحضور والانصراف) عدا شهر فبراير 18 توقيع

في حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المستحق من الصرف

يخفض الحافز بنسبة 25% للمستحق في حالة عدم تنفيذ التكليفات التي تصدر من ادارة المدرسة (بمعنى لو معلم رفض تكليف ادارة المدرسة ستم اثبات ذلك رسميا ويتم تخفيذ الحافز له)

تطبق قواعد الصرف بالنسبة للاجازات المرضية بأجر كامل والاستثنائية واجازة الوضع في حالة حصولها بعد استلام جدول الحصص

تطبيق القرار الوزار 155 بالنسبة للنصاب القانوني للمعلم وعدم ترك معلم يدون جدول او اعطاءه جدول اقل من نصابه القانوني ويتحمل مدير المدرسة مسئولية اهدار المال العام

عدم تجاوز المعدلات للصفوف الاولى وهي 2 معلم لكل فصل و2معلمة لكل قاعة رياض أطفال بالمدرسة

يتم تسجيل معلمي كل صف على حدى ( رياض الاطفال - الصف الاول - الثاني - الثالث - الرابع الابتدائي)

يتم تسجيل معلمي اللغة الانجليزية في كشف مستقل شرط أن يكون جدول حصصه من الصف الاول للرابع الصفوفالاولى ويسجل مع معلمي اللغة الانجليزية بالمدرسة وليس مع رياض الاطفال

يتم تسجيل معلمي التربية البدنية في كشف مستقل بشرط أن يكون جدول حصصه من الصف الاول للرابع بمعدل 12 فصل وبحد ادنى 9 فصول حسب النصاب القانوني

في حالة ندب المعلم ندبا جزئي (يومان - ثلاثة) إلى مدرسة اخرى لاستكمال النصاب وسد العجز وكان جدول حصصه في مدرسته الاصلية داخل المنظومة أي من الصف الاول إلى الرابع يجب أن يند له حصص من الصف الاول للرابع في المدرسة المنتدب إليها ، وعلى مدير المدرسة مخاطبة المدرسة المنتدب منها المعلم بأيام الغياب وبجدول حصص المعلم رسميا ، ويتم الصرف له من مدرسته الاصلية

بالنسبة لمعلمي 4 ابتدائي يتم تسكين جدول حصص المواد الاساسية بمعلمين متخصصين حاصلين على التدريبات واستيفاء المعلم لنصابه كاملا في الصف الرابع وفي حالة عدم تكملة النصاب لقلة عدد الفصول يتم استكمال نصابه في الصفوف الاولى من الاول إلى الثالث.

عدم اسناد اي حصص لوكيل المدرسة في الصفوف من الاول إلى الرابع لانه لا يجوز الجمع بين حافز الادارة المدرسية وحافز تطوير التعليم

في حالة العجز بالمدرسة يساهم جميع المعلمين في سد العجز بتقسيم اجمالي حصص العجز على جميع هيئة التدريس بالتساوي لحين سد العجز

في حالة تكليف الاخصائيين بجدول حصص في الصفوف من الاول إلى الرابع الابتدائي يرفق صورة معتمدة من طلب الموافقة على التدريس موقع من التوجيه والتعليم الابتدائي وصورة من تكليف ادارة المدرسة له بجانب عمله

تعد الكشوف ويرفق معها صورة من جدول الحصص موقع من لجنة الجدول وصحيفة احوال لكل معلم حديثة

يتم موافاة الادارة التعليمية بالكشوف إلكترونيا على فلاشة و ورقيا من اصل و صورة وتعتمد من التعليم الابتدائي على وجه السرعة حتى يتم الصرف للمستحقين

لا يجوز حذف او اضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها من التعليم الابتدائي

يتم تنفيذ التعليمات بكل دقة وللاسفسار يتم تواصل مدير المدرسة مع لتعليم الابتدائي بالادارة مباشرة

يتم الصرف تحت مسئولية مدير المدرسة شخصيا مع كتابة اقرار بذلك

وعلى جانب آخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة منتظمة في المدارس للأسبوع الثالث على التوالي، وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم: إن نسب الحضور مرتفعة في جميع المدارس من الطلاب والمعلمين، ومعظم المدارس تلتزم بتعليمات الوزارة.