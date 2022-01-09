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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطة وقائية.. انطلاق منتدى شباب العالم غدا بإجراءات احترازية مشددة

صدى البلد

 أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي لمنتدى شباب العالم، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي. في إطار الحرص الشديد من إدارة المنتدى شباب على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية
اللازمة للوقاية من فيروس كورونا،وتأتي ضمن الخطة الوقائية الخاصة  لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقا للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسية التي تشهد عادة إقبالا كثيفا من المشاركين في المنتدى ولأول مرة وفي إطار حرص إدارة منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الحاضرين ومن لم يتمكنوا من الحضور. 

 وأعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعاليات المنتدى عن بعد مع إمكانية المشاركة افتراضيا في المنتدى، بالنظام الافتراضي "Virtual System“ على موقع المنتدى. هذا ويمكن زيارة الموقع والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالي
.https://virtual.wyfegypt.com
 

 منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم  حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية ۲۰۱۷
و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بهدف  جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية،
وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب

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منتدى شباب العالم ع إدارة منتدى شباب العالم لافتتاح الرئيسي لمنتدى شباب العالم مسرح شباب العالم فيروس كورونا فعاليات المنتدى

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