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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يراجع استعدادات تأمين منتدى شباب العالم ويشدد على أعلى درجات اليقظة

وزير الداخلية يراجع
وزير الداخلية يراجع منتدى شباب العالم

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اجتماعاً بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية ، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم (2022) فى نسخته الرابعة ، والذى ستنطلق فعالياته خلال الفترة من (10 حتى 13 الجاري) بمدينة شرم الشيخ.


اطلع الوزير خلال الاجتماع على الإجراءات التي تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات ، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

وكلف القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.

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كما قام وزير الداخلية بجولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ ، لمتابعة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم.حيث تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة.. ووجه خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة.

 

الداخلية منتدى شباب العالم شباب العالم الخطة الأمنية شرم الشيخ

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