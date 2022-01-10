عقب تعليق أحلام بشأن الحجر الصحي.. قرار عاجل من الداخلية الكويتية

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.

كما تلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي.

وعلقت الفنانة أحلام الشامسي علي احتجازها داخل دولة الكويت، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت أحلام الشامسي فيديو لها، وعلقت عليه كاتبه: “هذه قصتي مع الحجر في الكويت، ليش أنا انحجز في حين إن فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم، الكويت دولة عدل وهذا خطابي لسمو الأمير الشيخ نواف لاحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ؟؟”.