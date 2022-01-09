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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن عن شروط جديدة لسفر المواطنين إلى الكويت

السعودية تعلن شروط
السعودية تعلن شروط جديدة لسفر مواطنيها إلى الكويت

كشفت المملكة العربية السعودية، عن شروط جديدة لمواطنيها الراغبين السفر إلى دولة الكويت، في ظل تفشي وباء كورونا.

وقالت سفارة السعودية لدى الكويت في بيان إنه على المواطنين السعوديين الراغبين في السفر للكويت عبر المنافذ الجوية والبرية أن يكونوا تلقوا اللقاحات المعتمدة لدى دولة الكويت، مع الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية بعد مرور 9 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، باستثناء الأطفال أقل من سن 12 عاما.

كما يجب على السعوديين الحصول على شهادة "بي سي آر" خلال 72 ساعة قبل السفر إلى الكويت، وينطبق ذلك على الأعمار من 6 سنوات فما أعلى، مع ضرورة تحميل تطبيق "مناعة" و"شلونك".

وأكدت السفارة السعودية، ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد دخول الأراضي الكويتية، مع إمكانية الخروج من الحجر قبل انتهاء المدة المحددة حال تم إجراء اختبار "بي سي آر" بعد 72 ساعة من الوصول.

وأضافت السفارة السعودية في بيان، أنه لا يسمح بالخروج من المنزل أو مغادرة الكويت قبل إكمال 72 ساعة من الوصول وتقديم شهادة "بي سي آر" سلبية، محذرة من أن "مخالفة نظام الحجر المعمول به في دولة الكويت سيؤدي بصاحبه إلى المساءلة القانونية".

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وأشار البيان إلى أن "هذه الإجراءات الاحترازية المطبقة من الجهات المختصة الكويتية قابلة للتغيير حسب الظروف والمستجدات".

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