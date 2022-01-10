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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

امطار الخير علي مدينة شرم الشيخ في ليلة انعقاد منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة

أمطار الخير تسقط على شرم الشيخ في ليلة منتدي شباب العالم

امطار
امطار

تعرضت مدينة شرم الشيخ لسقوط أمطار خفيفة علي كل أنحاء المدينة قبل ساعات من  انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة   أطلقوا عليها أمطار الخير وتم رفع حالة الاستعداد القصوي وتجهيز جميع الإمكانيات .


كما تعرضت مدينة طور سيناء ايضا لسقوط أمطار غزيرة أمس وعمت الفرحة أهالي وبدو طور سيناء لسقوط الأمطار  لمدة ٥  ساعات .


وقالت غرفة عمليات طور سيناء إن سقوط الأمطار لم يؤثر علي الخدمات  أو حركة سير  المرور.

وينطلق اليوم من مدينة السلام منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة واصبح مدينة علي أهبة الاستعداد  والإعلام والشوارع وعلقت لافتات المنتدي   وإعلام الدول المشاركة بالإضافة لاضاءات لكل معالم المدينة وخاصة أيقونة السلام وحديقة السلام بطريق مطار شرم الشيخ الدولي .

بدأت منذ أمس ورش عمل شباب العالم في المنتدي  لطرح عدد من القضايا العالمية التي تخص الشباب علي مستوي العالم.

وسوف يفتتح  منتدي شباب العالم، اليوم ويستمر  حتي 13 يناير الجاري وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية، ونحو 2000 شاب من نحو 196 دولة حول العالم والذي يعد بمثابة ملتقى لمختلف الشباب حول العالم .


وتزينت مدينة شرم الشيخ، لاستقبال الشباب والوفود المشاركين في المنتدى العالمي، ليكونوا سفراء لمدينة السلام، عند عودتهم إلى بلادهم.


وتلونت الأعمدة في شوارع المدينة، بلافتات وبانرات المنتدى، على مختلف الأشكال، والتي ترسم وجوه الشباب من دول العالم.


وشهدت  الأماكن المحيطة بقاعة المؤتمرات الدولية، التي يقام بها منتدى الشباب استعدادات امنية وتجميلية لتنظيم دخول المشاركين في المؤتمر.


وتم وضع اللوجهات الخاصة بالمنتدى على الأوتوبيسات، التي تقل الوفود المشاركة من وإلى القاعة وحرص الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء، على إعادة صيانة وتجديد أيقونة السلام بميدان السلام في شرم الشيخ، وإضاءتها؛ لإقامة بها الاحتفالات التي تتضمن عروض واستعراضات فنية، وذلك ضمن البرامج الترفيهية التي جرى إعدادها للمشاركين في المنتدى.


علي الجانب الاخر تم تجهيز قاعة المؤتمرات لاستقبال الضيوف المشاركين في المؤتمر والتي تسع لأكثر من 5 آلاف مشارك مزوده بأجهزة إضاءة حديثة جميعها تعمل باللمبات الليد الموفرة عالية الإضاءة وأجهزة صوت تسمح للجلوس في أخر القاعة سماع كل كلمات الوفود المشاركة في وقائع المؤتمر .


قاعة المؤتمرات الكبرى تتكون من قسمين، أحدهما الحديث الذي جرى تشييده منذ يناير 2018 لتتحول تلك القاعة الكبرى بعد أن كانت سابقًا "أرض فضاء"، مخصصة لوقوف السيارات، إلى واحدة من أهم قاعات المؤتمرات في العالم، بما شهدته من فعاليات.

وكان منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، أولى الفعاليات التي احتضنتها القاعة الحديثة، البالغ مساحتها نحو 30 ألف متر، وتضم قاعة رئيسية، و6 قاعات فرعية، فضلًا عن غرف للترجمة والتليفزيون، ومطعم وأماكن عرض، وهي مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة، تتسع لنحو 7 آلاف فرد، بطاقة استيعابية تفوق القاعة القديمة، التي كانت تتسع لنحو 3500 شخص.


وبـدأت شرم الشيخ في تطبيق الهوية البصرية في خطوة جيدة لإضفاء الجمال على المدينة الساحرة حيث طبقت على تاكسي شــرم الشيخ لـيـرتـدى ثوبا جديدا بعد البدء بالعمل بالهوية البصرية والتي تعكس جمال المدينة الرائع وطبيعتها الـفـريـدة وتــم تعميم الـهـويـة البصرية.

 

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امطار الخير شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم

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