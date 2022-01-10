رسائل الجماهير للحضرى وأبو جبل بعد إصابتهما بكورونا.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" رسائل الجماهير للحضري و ابو جبل بعد اصابتهما بكورونا.



قال "احمد حسن" انه يتمني لهم الشفاء العاجل و الرجوع للمنتخب في اسرع وقت.

وأكد "عمرو يوسف" أنه يتمني لهم الشفاء العاجل، مؤكدًا ان غياب الحضري عن الحراس سيؤثر علي نفسيتهم.

ولفت "محمد حسام" ان من المفترض الحفاظ علي صحتهم و الاهتمام بالإجراءات الاحترازية الازمه، لانه كل فرد في الفريق له دور كبير في المنتخب.

وأضاف "ادهم محمد" انه يوجد كثير من حراس المرمي في نفس مستوي ابو جبل مثل "شريف اكرامي" من الممكن يستدعي ليكون بديل لمحمد الشناوي، و كل التمنيات لهم بالشفاء العاجل.

وأختتم "علي محمود" انه يتمني لهم الشفاء العاجل لان المنتخب يحتاج لتوجيهات الحضري للحراس، و ان يهتم باقي الفريق بكافة الاجراءات الاحترازية.