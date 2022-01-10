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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هالة صدقي تنعى الإعلامي وائل الإبراشي

صدى البلد

نعت الفنانة هالة صدقى، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية مساء امس الأحد، عن عمر يناهز  58 عامًا.

وكتبت هالة صدقي: “ بكل الحزن انعي الاعلامي والصحفي الكبير الصديق العزيز والغالي علي قلبي وائل الابراشي ، الله يرحمه ”.

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وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي ، مساء أمس الأحد؛ بعد صراع طويل مع المرض على أثر تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

 

وتقام غدا جنازة  الإعلامي وائل الإبراشي بعد  صلاة الظهر من مسجد شربين  الكبير بالمنصورة. 

 

آخر كلمات وائل الابراشي

كان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، حرص قبل وفاته بأربع ساعات على نعي الراحلة تهاني الجبالي وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وكتب وائل الإبراشي عبر صفحته:" انا لله وانا اليه راجعون ،توفيت منذ قليل المستشارة تهاني الجبالي".


 

وائل الإبراشى هبه مجدى فيروس كورونا الفنانة هالة صدقي هالة صدقي

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