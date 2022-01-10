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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي ناعية وائل الإبراشي: ربنا يرحمه ويسكنه الجنة آمين يا رب

صدى البلد

نعت الفنانة هبة مجدي، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز  58 عامًا.

وكتبت هبة مجدي: “ لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون خبر جدا الإعلامي وائل الإبراشي ربنا يرحمه ويسكنه الجنة آمين يارب ”.. 

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محطات مؤثرة في رحلة وائل الإبراشي من الإصابة بفيروس كورونا حتى الوفاة

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وأكدت مصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي ، توفي بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا وتداعياته ، مؤكدة أنه عاني من سرطان الحنجرة .

وقالت المصادر ، إن اللحظات الأخيرة في حياة  الإعلامي وائل الإبراشي   شهدت وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وصحبه ابن شقيقته .

 

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

 

 

هبه مجدى فيروس كورونا هاني رمزي فيروس كورونا وائل الإبراشى

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