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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

صدى البلد

توفي منذ قليل الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض . 

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه : توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة له ".

وكانت آخر تطورات الحالة الصحية أن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن يوم بعد يوم وتحسن جيد وملحوظ ، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم اجمع من الصابة بكورونا.

وأضاف حسام حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن  المتحور الجديد من كورونا تم الإعلان عنه يوم 24 نوفمبر، مؤكدا أن التحور جاء نتيجة إصابة شخص به يعاني من نقص مناعة مكتسبة .

اوضح حسام حسني ، إن الدولة المصرية قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها منع الطيران مع دول اكتشاف المتحور الجديد وطريقة معرفة المتحور تكون عن طريق المسحة .

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