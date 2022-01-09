خالص العزاء.. شريهان تنعى وائل الإبراشي

نعت الفنانة شريهان، الكاتب والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى وافته المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت شريهان عبر حسابها علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.

أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الراحل الإعلامي الكبير الأستاذ وائل الابراشي داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون. ‎#وائل_الإبراشي"



وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.