افتقده كصديق وأخ عزيز.. هانى رمزي ينعى وائل الإبراشي.. شاهد

نعى الفنان هانى رمزي، الكاتب والإعلامي الكبير وائل الإبراشي، الذى وافته المنية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب هانى رمزي عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خالص التعازي فى وفاه الأعلام الكبير وائل الإبراشي وأنا شخصيا افتقده كصديق وأخ عزيز عزائى لأسرته ولكل محبيه فى الوطن العربى ‎#وائل_الإبراشى"



وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.