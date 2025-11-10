قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسي: محدش كان هيمنع أقوى معارض فى البلد ينزل الانتخابات
خيبة أمل.. أول تعليق من سلوت بعد السقوط أمام مانشستر سيتي
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير كانت رسالة للعالم عن تنوع مصر الثقافي

الفنان النوبي أحمد إسماعيل
الفنان النوبي أحمد إسماعيل
البهى عمرو

قال الفنان النوبي أحمد إسماعيل، إنّ مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كانت بمثابة شرف كبير له، ورسالة مهمة إلى العالم كله عن عمق وتنوع النسيج الثقافي المصري، مشيراً إلى أن الغناء باللغة النوبية في هذا الحدث العالمي يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر التي تجمع بين لغات وثقافات متعددة.

وأضاف إسماعيل، في لقاء ببرنامج صباح جديد، من تقديم الإعلاميين ومحمد جاد آية الكفوري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الفن النوبي يمثل أحد أركان هذا التنوع، قائلاً إن مشاركته كانت تجسيدًا حيًا لفكرة أن مصر هي «أم الدنيا» لأنها تضم بين أبنائها مختلف الثقافات واللغات والفنون التي تشكل مجتمعة ملامح الشخصية المصرية الفريدة.

وتابع، أنّ أن مشاركته في الحفل لم تكن مجرد غناء على المسرح، بل مسؤولية كبيرة، إذ شعر أنه يمثل النوبة ومصر كلها أمام أنظار العالم، خاصة أن هذا الحدث كان يحظى بمتابعة دولية واسعة، موضحًا، أنه خلال لحظات وقوفه على المسرح تذكر مشواره الفني الذي بدأه عام 2007، ورأى أن حلمه بالوصول إلى جمهور أوسع أصبح واقعًا.

أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

