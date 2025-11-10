أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير كانت رسالة للعالم عن تنوع مصر الثقافي

قال الفنان النوبي أحمد إسماعيل، إنّ مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كانت بمثابة شرف كبير له، ورسالة مهمة إلى العالم كله عن عمق وتنوع النسيج الثقافي المصري، مشيراً إلى أن الغناء باللغة النوبية في هذا الحدث العالمي يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر التي تجمع بين لغات وثقافات متعددة.

وأضاف إسماعيل، في لقاء ببرنامج صباح جديد، من تقديم الإعلاميين ومحمد جاد آية الكفوري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الفن النوبي يمثل أحد أركان هذا التنوع، قائلاً إن مشاركته كانت تجسيدًا حيًا لفكرة أن مصر هي «أم الدنيا» لأنها تضم بين أبنائها مختلف الثقافات واللغات والفنون التي تشكل مجتمعة ملامح الشخصية المصرية الفريدة.

وتابع، أنّ أن مشاركته في الحفل لم تكن مجرد غناء على المسرح، بل مسؤولية كبيرة، إذ شعر أنه يمثل النوبة ومصر كلها أمام أنظار العالم، خاصة أن هذا الحدث كان يحظى بمتابعة دولية واسعة، موضحًا، أنه خلال لحظات وقوفه على المسرح تذكر مشواره الفني الذي بدأه عام 2007، ورأى أن حلمه بالوصول إلى جمهور أوسع أصبح واقعًا.