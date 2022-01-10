مفاهيم خاطئة.. أعمدة إنارة الشوارع تتبع وزارة الكهرباء

أوضح جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أعمدة الإنارة فى الشوارع ليست تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من حيث الصيانة والتشغيل والإنارة .

وأشار الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن أعمدة الأنارة لا تتبع لوزارة الكهرباء و شركات توزيع الكهرباء ، ولكن تتبع أعمدة الإنارة الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظة وهى المسئولة عن تشغيلها ، و ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك المواطنين بمعاونة الأحياء والوحدات المحلية من خلال الإبلاغ عن أى أعمدة إنارة تضئ نهاراً عن طريق قنوات الاتصال مع الأحياء على مستوى الجمهورية ليتم إصلاحها و صيانتها.