لعشاق اللياقة البدنية.. أفضل الأطعمة لجسمك قبل التمرين

التغذية الجيدة جزء أساسي من أي برنامج لياقة فإن تناول الأطعمة الصحيحة ليس فقط مغذيًا للجسم ، ولكنه يساعد أيضًا في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف وتعزيز الانتعاش بعد التمرين الشاق .

فأن التغذية الصحيحة قبل التدريبات ستزيد من أدائك مع تقليل تلف العضلات ، وتعزز النتائج الإجمالية، لذلك يجب ان تتعرف علي الطرق الغذائية التي يمكن أن تفعلها التغذية الصحيحة قبل التمرين ، إليك قائمة بالأطعمة المثالية للاستهلاك قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

ماء

يعتبر الترطيب جانبًا أساسيًا في وجبتك قبل التمرين. تأكد من أن لديك ما لا يقل عن 1 لتر من الماء حوالي 30-60 دقيقة قبل التمرين.

القهوة

القهوة مشروب مفضل قبل التمرين. من المعروف أن الكافيين يعطي دفعة الأدرينالين تلك ويحسن التركيز لمساعدتك على البقاء نشطًا طوال التمرين.

سموثي

العصائر هي غذاء رائع للتغذية قبل التمرين لأنها سهلة الهضم. اخفقي عصيرًا مع الفاكهة والخضروات والزبادي الغني بالبروتين. سوف يساعد على تعزيز قوتك وقدرتك على التحمل.

فاكهة

الفواكه غنية بالكربوهيدرات ، وسهلة الهضم ، ومصادر رائعة للعناصر الغذائية بما في ذلك الفيتامينات ، والبوتاسيوم ، والمغنيسيوم ، والمنغنيز ، والألياف ، إلخ. بعض الفواكه مثل الموز والتفاح والبطيخ والتوت المختلط تجعلها وجبة خفيفة مثالية قبل التمرين.

بيض مسلوق

البيض المسلوق مصدر ممتاز للبروتين. سوف يساعدك أيضًا على تجنب الرغبة الشديدة في الجوع بعد التمرين. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد البروتين الموجود في البيض على منع تقويض العضلات أثناء التدريبات.

زبادي بالفواكه

وجبة أخرى مفيدة قبل التمرين هي الزبادي بالفواكه. الزبادي مصدر جيد للبروتين. غطي وعاءك بالفواكه لإضافة الكربوهيدرات المعززة للطاقة ومضادات الأكسدة مثل العنب البري والفراولة.

مزيج تريل مع المكسرات والفواكه المجففة

يعد مزيج الدرب مع الفواكه المجففة والمكسرات وجبة خفيفة جيدة لأي تمرين. استهلك حفنة من مزيج الدرب الغني بالبروتين والدهون غير المشبعة الصحية للقلب وكذلك مضادات الأكسدة قبل التمرين من أجل الحصول على نتائج أفضل من التدريبات الخاصة بك.

شريط الفاكهة والحبوب

أطعمة الحبوب هي أسرع مصدر للطاقة في الجسم. لوح الفاكهة والحبوب هو الوجبة الخفيفة المثالية قبل التمرين والتي توفر لك فوائد الحبوب والفواكه.

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني هي جرعة من البروتين والدهون الصحية فإن تناول زبدة الفول السوداني قبل التمرين سيجعلك تشعر بالشبع ويساعدك أيضًا في تفادي الانغماس والرغبة الشديدة بعد التمرين. انشر بعض زبدة الفول السوداني على شريحة من خبز القمح الكامل أو خبز من حبوب متعددة.

دقيق الشوفان

يعتبر الشوفان مصدرًا رائعًا للطاقة ، كما أنه سهل الهضم ، مما يجعله وجبة مثالية قبل التمرين. أضف بعض الأعشاب مثل القرفة وبعض الفواكه لفوائد إضافية.

تفاح مع زبدة الجوز

يوفر التفاح الكربوهيدرات وزبدة الجوز توفر البروتين والدهون الصحية. هذه وجبة خفيفة لذيذة للغاية ومغذية تمامًا قبل التمرين. يمكنك إبقائها ممتعة باختيار أنواع مختلفة من زبدة الجوز.

اهدف إلى تناول وجبة خفيفة قبل التمرين أو وجبة صغيرة قبل التمرين بساعة إلى ثلاث ساعات. قم بدمج هذه اللدغات الغذائية الصحية والمعززة للطاقة قبل التمرين في روتينك وشاهد التغيير الذي يجلبه في مستويات الطاقة لديك. وتذكر أن أهم وجبة قبل التمرين هي الطعام الذي تناولته طوال اليوم. قال كاكايا ، لذا تأكد من أنك تأكل جيدًا في جميع الأوقات.