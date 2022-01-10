إحدى المشاركات من تونس: اكتسبت خبرات كثيرة في منتدى شباب العالم

قالت التونسية رحاب العياشي، إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم، من النسخة الرابعة، أن منتدي شباب العالم 2017 كان لديه تأثير بالغ كأكبر منتدى تم تنظيمه في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الخبرات التي تمت الاستفادة منها حيث اجتمع شباب من كافة أنحاء العالم والتعرف على كثير من الأمور.

وتابعت العياشي، خلال انطلاق فاعليات اليوم الأول من النسخة الرابعة "لـ منتدى شباب العالم"، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من القيادات والشخصيات العامة من داخل وخارج مصر، يتعين علينا التغلب على مخاوفنا ومواجهتها وإثبات أننا نستطيع صنع الفارق، وربما أنا لا أستطيع السفر بمفردي أو تغير مجال عملي ولن أنجح في مجال التكنولوجيا، لكنني حصلت على الوظيفة التي طالما تمنيتها وأعمل في أكبر الشركات حاليا.

وأشارت رحاب العياشي، أنه لا من أحد يملي عليها مستقبلها الخاص، وتعلمت كثيراً وتقدر وتثمن النضوج الذي حظيت به بفصل " منتدى شباب العالم" لافتة إلى أنها تمنت المشاركة في منتدي 2020 لكن جائحة كورونا منعتها من الحضور.