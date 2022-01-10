أبرز العناصر والأرقام.. جزر القمر يشارك للمرة الأولى والجابون يسعى لمصالحة جماهيره في أمم أفريقيا

يواجه منتخب الجابون نظيره منتخب جزر القمر مساء اليوم الإثنين فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وانطلقت أمس الأحد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

ويستعد منتخب جزر القمر، أحد المنتخبات العربية الـ7 المشاركة في امم افريقيا لتسجيل ظهوره الأول في أمم أفريقيا، عندما يواجه نظيره الجابوني.

وفجر منتخب جزر القمر مفاجأة كبيرة بصعوده للبطولة، بعدما حل في المركز الثاني بمجموعته في التصفيات، خلف منتخب مصر متفوقا على منتخبي كينيا وتوجو.

ويطمع منتخب جزر القمر الملقب بـأسماك السيلاكانتي في مواصلة مفاجآته بالنهائيات، واجتياز عقبة دور المجموعات رغم صعوبة المنافسة التي تنتظره أمام المنتخب الجابوني العنيد.

وجاءت قائمة أبرز لاعبي منتخب جزر القمر على النحو التالي:

الفردو بن محمد نجم فريق رد ستار بلجراد الصربي وموسى دجوموي لاعب نادى سان بريست الفرنسي وفايز ماتور لاعب فريق شولي الفرنسي ومحمد متشانجاما نجم نواذيبو الموريتاني وعلي ممادي لاعب نادى ابينال الفرنسي وأحمد موجني نجم فريق أنيسي الفرنسي وفايز سليماني لاعب نادى كورتريك البلجيكي.

فيما يشارك منتخب الجابون ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة عبر تاريخه.

وخيب منتخب الجابون امال جماهيره فى النسخة التى أقيمت على أراضيه عام ٢٠١٧ عندما خرج من الدور الأول ليعقبها إخفاقه في التأهل للنسخة التالية للمسابقة عام ٢٠١٩ فى مصر كما عجز عن الصعود للمرحلة النهائية لتصفيات مونديال. قطر ٢٠٢٢.

ويغيب عن الجابون فى مباراة جزر القمر بيير ايميريك أوباميانج نجم آرسنال، الانجليزى عقب إصابته بفيروس كورونا، ليتم عزله عن باقي أفراد الفريق، أملا في تعافيه سريعا واللحاق بالمباراتين المتبقيتين للمنتخب الملقب بـ الفهود في مرحلة المجموعات.

ويعد أبرز لاعبي منتخب الجابون لوي أميكا لاعب نادى المغرب الفاسي ومدوين بيتيجي نجم فريق العدالة السعودي وأندريه بيوجوبوكو لاعب فريق ألطاي التركي وجيلور كانجا لاعب نادى رد ستار بلجراد الصربي وماريو ليمينا المحترف فى صفوف نيس الفرنسي وسيرج-جونيور مارتنسوننجاوالي بصفوف جوريتسا الكرواتي وأليكس موكيتو-موسوندا لاعب أريس ليماسول القبرصي.