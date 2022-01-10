عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرز العناصر والأرقام.. جزر القمر يشارك للمرة الأولى والجابون يسعى لمصالحة جماهيره في أمم أفريقيا

صدى البلد

يواجه منتخب الجابون نظيره منتخب جزر القمر مساء اليوم الإثنين فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

 

وانطلقت أمس الأحد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

 

ويستعد منتخب جزر القمر، أحد المنتخبات العربية الـ7 المشاركة في امم افريقيا لتسجيل ظهوره الأول في أمم أفريقيا، عندما يواجه نظيره الجابوني.

 

وفجر منتخب جزر القمر مفاجأة كبيرة بصعوده للبطولة، بعدما حل في المركز الثاني بمجموعته في التصفيات، خلف منتخب مصر متفوقا على منتخبي كينيا وتوجو.

 

ويطمع منتخب جزر القمر الملقب بـأسماك السيلاكانتي في مواصلة مفاجآته بالنهائيات، واجتياز عقبة دور المجموعات رغم صعوبة المنافسة التي تنتظره أمام المنتخب الجابوني العنيد.

 

وجاءت قائمة أبرز لاعبي منتخب جزر القمر على النحو التالي: 
الفردو بن محمد نجم فريق رد ستار بلجراد الصربي وموسى دجوموي لاعب نادى سان بريست الفرنسي وفايز ماتور لاعب فريق شولي الفرنسي ومحمد متشانجاما نجم نواذيبو الموريتاني وعلي ممادي لاعب نادى ابينال الفرنسي وأحمد موجني نجم فريق أنيسي الفرنسي وفايز سليماني لاعب نادى كورتريك البلجيكي.

 

فيما يشارك منتخب الجابون ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثامنة عبر تاريخه.

وخيب منتخب الجابون امال جماهيره فى النسخة التى أقيمت على أراضيه عام ٢٠١٧ عندما خرج من الدور الأول ليعقبها إخفاقه في التأهل للنسخة التالية للمسابقة عام ٢٠١٩ فى مصر  كما عجز عن الصعود للمرحلة النهائية لتصفيات مونديال. قطر ٢٠٢٢.

 

ويغيب عن الجابون فى مباراة جزر القمر بيير ايميريك أوباميانج نجم آرسنال، الانجليزى عقب إصابته بفيروس كورونا، ليتم عزله عن باقي أفراد الفريق، أملا في تعافيه سريعا واللحاق بالمباراتين المتبقيتين للمنتخب الملقب بـ الفهود في مرحلة المجموعات.

ويعد أبرز لاعبي منتخب الجابون لوي أميكا لاعب نادى المغرب الفاسي ومدوين بيتيجي نجم فريق العدالة السعودي وأندريه بيوجوبوكو لاعب فريق ألطاي التركي وجيلور كانجا لاعب نادى رد ستار بلجراد الصربي وماريو ليمينا المحترف فى صفوف نيس الفرنسي وسيرج-جونيور مارتنسوننجاوالي بصفوف جوريتسا الكرواتي وأليكس موكيتو-موسوندا  لاعب أريس ليماسول القبرصي.

منتخب الجابون منتخب جزر القمر بطولة كأس أمم أفريقيا كاس امم افريقيا

ترشيحاتنا

جنوب سيناء..الكشف عن بقايا مقر قائد بعثات التعدين بعصر الدولة الوسطى

الزمالك يصرف جميع مستحقات الفرق الرياضة المتأخرة

رئيس رومانيا : نعد استرتيجية وطنية لتمكين وتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب

وسط مئات من الأهالي.. تشييع جثمان وائل الإبراشي إلى مثواه الأخير

محمد صلاح: أحلم بالتتويج مع مصر بلقب قاري.. والأمم الأفريقية فرصة

حصد 5 ألقاب.. أحمد سيد زيزو يحتفل بعيد ميلاده الـ 26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

الرئيس : برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تتحمل صدمات وباء كورونا ..فيديو

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

التحريات: وفاة نوران عطالله بشركة الغنيمي في حادث تصادم

الحلم قبل الفجر هل يتحقق؟.. علي جمعة يحذر من تفسيره

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام نيجيريا غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمات متتالية.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير بأول 10 أيام من السنة؟

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

فيديو

فيديوجراف.. منعت من السفر.. الداخلية الكويتية تتدخل في أزمة أحلام الشمسي

فيديوجراف.. بكاء ورثاء في وداع وائل الإبراشي .. هذا ما قاله زملاؤه

ماذا قال لنادية مصطفى.. شاهد آخر كلمات الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته "فيديو"

الرقص حرام.. تعليق مبروك عطية على واقعة معلمة المنصورة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ