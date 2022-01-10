مكافحة الأمراض والمرور على الزراعات..أبرز أنشطة معهد أمراض النباتات في ديسمبر الماضي

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا حول اهم الأنشطة التي نفذها المعهد خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، انه تم خلال الشهر الماضي، من خلال باحثي المعهد المرور علي زراعات البصل في محافظات القليوبية والغربية والدقهلية و بني سويف والفيوم والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.

وأضاف أن مرور باحثي المعهد ، شمل أيضا محافظات: القليوبية، المنيا، أسيوط، بني سويف، الاسماعيليه، الغربيه، الدقهليه، والمنوفية للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار-الكوسة -البسلة- الفاصوليا-الكرنب، لافتا إلى انه اعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

وأوضح خليل انه تم المرور أيضا علي محصول بنجر السكر بمحافظات (القليوبية- بني سويف-الشرقية – الغربيه –الدقهليه-المنوفية-كفر الشيخ-دمياط)، ومحصول الفول في محافظات (القليوبية- البحيرة-الشرقية – الاسماعيلية –الدقهليه-المنوفية-كفر الشيخ-دمياط- الوادي الجديد).

وفيما يتعلق بالنشاط الارشادي، قال مدير المعهد، انه تم تنسيق برامج تليفزيونية، حول أمراض الفول البلدى وطرق مكافحتها، فضلا عن برامج حول أهم الأمراض التى تصيب الليمون واستراتيجيات المكافحة والأخطاء الشائعة التى يقع فيها المزارعين "، لافتا الى ان النشاط التدريبي شمل ايضا تنفيذ دورة تدريبية حول: الإجراءات المتبعة لضمان خلو تقاوى البطاطس من الأمراض الفيروسية، واخرى بعنوان " المبيدات وما لها وما عليها فى مكافحة أمراض النباتات.

ونفذ المعهد أيضا ٦ يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول القمح وطرق المكافحة بالمحافظات المختلفة المنتجة للقمح فى مصر، فضلا عن (4) يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول (القمح – الفراولة – البطاطس – الطماطم) وطرق مكافحتها بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، كذلك تم تنظيم مدرسة حقلية للفول البلدى بالدلنجات – محافظة البحيرة، كما نشر باحثو المعهد حوالي ١٣ بحثا علميا، حول الامراض المختلفة للمحاصيل وسبل مكافحتها، ووسائل تجنب الاصابة.

وقال خليل ان النشاط الإنتاجي والخدمي، تمثل خلال ديسمبر في فحص 390 عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 81 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، والإشتراك فى أعمال 26 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، بالاضافة لفحص عدد 51 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص 21 طردا يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.