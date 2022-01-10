عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكافحة الأمراض والمرور على الزراعات..أبرز أنشطة معهد أمراض النباتات في ديسمبر الماضي

حصاد معهد أمراض النباتات
حصاد معهد أمراض النباتات

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا حول اهم الأنشطة التي نفذها المعهد خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، انه تم  خلال الشهر الماضي، من خلال باحثي المعهد المرور علي زراعات البصل في محافظات القليوبية والغربية والدقهلية و بني سويف والفيوم والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.

وأضاف أن مرور باحثي المعهد ، شمل أيضا محافظات: القليوبية، المنيا، أسيوط، بني سويف، الاسماعيليه،  الغربيه، الدقهليه، والمنوفية للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر: البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار-الكوسة -البسلة- الفاصوليا-الكرنب، لافتا إلى انه اعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

وأوضح خليل انه تم المرور أيضا علي محصول بنجر السكر بمحافظات (القليوبية- بني سويف-الشرقية – الغربيه –الدقهليه-المنوفية-كفر الشيخ-دمياط)، ومحصول الفول في محافظات (القليوبية- البحيرة-الشرقية – الاسماعيلية –الدقهليه-المنوفية-كفر الشيخ-دمياط- الوادي الجديد).

وفيما يتعلق بالنشاط الارشادي، قال مدير المعهد، انه تم تنسيق برامج تليفزيونية، حول أمراض الفول البلدى وطرق مكافحتها، فضلا عن برامج حول أهم الأمراض التى تصيب الليمون واستراتيجيات المكافحة والأخطاء الشائعة التى يقع فيها المزارعين "، لافتا الى ان النشاط التدريبي شمل ايضا تنفيذ دورة تدريبية حول: الإجراءات المتبعة لضمان خلو تقاوى البطاطس من الأمراض الفيروسية، واخرى بعنوان " المبيدات وما لها وما عليها فى مكافحة أمراض النباتات.

ونفذ المعهد أيضا ٦ يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول القمح وطرق المكافحة بالمحافظات المختلفة المنتجة للقمح فى مصر، فضلا عن (4) يوم حقل لتوعية المزارعين بأهم الأمراض التى تصيب محصول (القمح – الفراولة – البطاطس – الطماطم) وطرق مكافحتها بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، كذلك تم تنظيم مدرسة حقلية للفول البلدى بالدلنجات – محافظة البحيرة، كما نشر باحثو المعهد حوالي  ١٣ بحثا علميا، حول الامراض المختلفة للمحاصيل وسبل مكافحتها، ووسائل تجنب الاصابة.

وقال خليل ان النشاط الإنتاجي والخدمي، تمثل خلال ديسمبر في فحص 390 عينة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 81 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، والإشتراك فى أعمال 26 لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، بالاضافة لفحص عدد 51 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص 21 طردا يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.

الزراعة أمراض النباتات ديسمبر ديسمبر الماضي وزارة الزراعة

ترشيحاتنا

منتدى شباب العالم.. رئيس كولومبيا: يجب مواجهة التغير المناخي الذي يهدد الجميع

جنوب سيناء..الكشف عن بقايا مقر قائد بعثات التعدين بعصر الدولة الوسطى

الزمالك يصرف جميع المستحقات المتأخرة للفرق الرياضية

رئيس رومانيا : نعد استرتيجية وطنية لتمكين وتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب

وسط مئات من الأهالي.. تشييع جثمان وائل الإبراشي إلى مثواه الأخير

محمد صلاح: أحلم بالتتويج مع مصر بلقب قاري.. والأمم الأفريقية فرصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

الرئيس : برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تتحمل صدمات وباء كورونا ..فيديو

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

التحريات: وفاة نوران عطالله بشركة الغنيمي في حادث تصادم

الحلم قبل الفجر هل يتحقق؟.. علي جمعة يحذر من تفسيره

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام نيجيريا غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمات متتالية.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير بأول 10 أيام من السنة؟

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

فيديو

فيديوجراف.. منعت من السفر.. الداخلية الكويتية تتدخل في أزمة أحلام الشمسي

فيديوجراف.. بكاء ورثاء في وداع وائل الإبراشي .. هذا ما قاله زملاؤه

ماذا قال لنادية مصطفى.. شاهد آخر كلمات الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته "فيديو"

الرقص حرام.. تعليق مبروك عطية على واقعة معلمة المنصورة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ