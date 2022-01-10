السيسي عن كورونا: محنة تتحول لـ منحة.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر لم تقوم بعمل وقف لـ الأنشطة، ولكن تم اتخاذ إجراءات احترازية تكفينا شر فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بـ منتدي شباب العالم فى نسخته الرابعة المنعقدة بـ شرم الشيخ ، أن قطاع الطيران و السياحة، تأثرا بسبب جائحة كورونا، ولكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتأمين العمال فى هذه المجالات.

ولفت إلى أن مصر كان بها عمالة غير منتظمة، وتم تقديم الدعم لهم، وأن المشروعات التى تتم فى مصر لم تتوقف قبل كورونا، وفى أثناء كورونا ولا بعد كورونا.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 60 مليون إنسان بالريف المصري، و أن هذه المبادرة تستهدف مواجهة تدعيات الفقر الذى تسبب فيها الفيروس.

وأشار إلى أن معدلات الفقر ارتفعت فى العالم بسبب كورونا، وأن مصر اطلق برنامج حياة كريمة الذى سيكون تكلفته من بين 600 لـ 700 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات، والذي بدأ من العام المالى الحالي.

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر من الدول القليلة التى حققت نمو اقتصادي فى ظل جائحة فيروس كورونا، موضحًا أنه تم تحقيق فى عام 2019-2020 معدلات نمو بنسبة 3.6%، وفى 2021 3.3 % معدلات نمو، مؤكدًا أن هناك دول كثيرة لم تحقق هذا النمو فى ظل جائحة كورونا.

ولفت إلى أن تجربة مصر مع كورونا قد تكون محنة، ولكن قد يولد منها منحة.



