رئيس رومانيا : نعد استرتيجية وطنية لتمكين وتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إن منتدي شباب العالم بات عنصرا مهما فى حركة الشباب العالمي، مشيرا إلى أنه يمنح الشباب مسارا مهما للمشاركة الفعالة.

وأضاف الرئيس الروماني، خلال كلمته، بمنتدي شباب العالم، عبر الفيديو كونفرانس، أن الشباب يواجهون العواقب الوخيمة التي أدت إليها جائحة كورونا، موضحا أن الشباب هم المستقبل، كما أن لديهم دورا فعالا فى الإستجابة للتحديات الجارية.

وتابع أنه للتعامل مع التحديات المختلفة، تعد الحكومة الرومانية إسترتيجية وطنية لتمكين وتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب، ومشاركتهم الفعالة فى الأمور الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. و انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.