عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس رومانيا : نعد استرتيجية وطنية لتمكين وتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب

الرئيس الروماني
الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إن منتدي شباب العالم بات عنصرا مهما فى حركة الشباب العالمي، مشيرا إلى أنه يمنح الشباب مسارا مهما للمشاركة الفعالة.

وأضاف الرئيس الروماني، خلال كلمته، بمنتدي شباب العالم، عبر الفيديو كونفرانس، أن الشباب يواجهون العواقب الوخيمة التي أدت إليها جائحة كورونا، موضحا أن الشباب هم المستقبل، كما أن لديهم دورا فعالا فى الإستجابة للتحديات الجارية.

وتابع أنه للتعامل مع التحديات المختلفة، تعد الحكومة الرومانية إسترتيجية وطنية لتمكين وتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب، ومشاركتهم الفعالة فى الأمور الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. و انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الرئيس الروماني منتدى شباب العالم حركة الشباب العالمي الأمور الاقتصادية منتدى شباب العالم 2022

ترشيحاتنا

جنوب سيناء..الكشف عن بقايا مقر قائد بعثات التعدين بعصر الدولة الوسطى

الزمالك يصرف جميع مستحقات الفرق الرياضة المتأخرة

رئيس رومانيا : نعد استرتيجية وطنية لتمكين وتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب

وسط مئات من الأهالي.. تشييع جثمان وائل الإبراشي إلى مثواه الأخير

محمد صلاح: أحلم بالتتويج مع مصر بلقب قاري.. والأمم الأفريقية فرصة

حصد 5 ألقاب.. أحمد سيد زيزو يحتفل بعيد ميلاده الـ 26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

الرئيس : برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تتحمل صدمات وباء كورونا ..فيديو

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

التحريات: وفاة نوران عطالله بشركة الغنيمي في حادث تصادم

الحلم قبل الفجر هل يتحقق؟.. علي جمعة يحذر من تفسيره

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

صلاح ومصطفى محمد يقودان التشكيل المتوقع لمنتخب مصر امام نيجيريا غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. منعت من السفر.. الداخلية الكويتية تتدخل في أزمة أحلام الشمسي

فيديوجراف.. بكاء ورثاء في وداع وائل الإبراشي .. هذا ما قاله زملاؤه

ماذا قال لنادية مصطفى.. شاهد آخر كلمات الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته "فيديو"

الرقص حرام.. تعليق مبروك عطية على واقعة معلمة المنصورة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ