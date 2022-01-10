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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بهاء سلطان يدخل الأعلى مشاهدة لرابع مرة على التوالى .. تفاصيل

بهاء سلطان
بهاء سلطان

تمكن الفنان بهاء سلطان من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، من خلال رابع اغانى البومه الجديد “ سيجارة ” . 

أغنية ده حب ولا، من غناء بهاء سلطان ومن كلمات نصر محروس، وألحان عزيز الشافعى ، وحققت ما يزيد عن 400 الف مشاهدة بعد طرحها بأقل من 24 ساعة.

وكان قد أتطاع “ بهاء سلطان ” الدخول إلى القائمة من خلال الـ3 أغانى التى طرحها  من البوم سيجارة ، والذى يعود من خلاله إلى الغناء بعد توقف سنوات.

اليوم.. بهاء سلطان يطرح "ده حب ولا"

أخبار الفن| حقيقة عودة شيرين لـ حسام حبيب.. بهاء سلطان يطرح أغنية "ده حب ولا دا"

وحققت الأغانى التى طرحها نسب مشاهدة عالية؛ حيث حصدت أغنية تعالى أدلعك ما يقرب من نصف مليون مشاهدة ، وحققت أغنية ليالى طويلة ما يقرب من 400 ألف مشاهدة ، بينما حصدت أغنية عاملين الصح ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة.

وكان الفنان بهاء سلطان طرح أول  كليب “ تعالى أدلعك ” والذى يعد واحداً من أغانى البومه الجديد “ سيجارة ” ، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس .

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل أسم سيجارة .

الكليب شهد العديد من المفاجآت ، حيث كان بمثابة توثيق للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس ، وبدأ الكليب بمشهد استضافة نصر محروس لـ سلطان فى منزله ، وجاءت كلمات الأغنية لتكشف عن احترامهم لبعضهم البعض .

أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان عزيز الشافعى، الذى ظهر فى الكليب أيضاً ، كما حمل الكليب ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ، التى ظهرت من خلال شاشة التليفزيون الموجودة فى منزل نصر محروس من خلال كليبه الشهير “ جرح ثانى " ، وهو من إنتاج نصر محروس

 

بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان عزيز الشافعي شيرين عبد الوهاب المنتج نصر محروس أغنية ليالى طويلة ألبوم سيجارة أغنية تعالى أدلعك

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