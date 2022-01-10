بهاء سلطان يدخل الأعلى مشاهدة لرابع مرة على التوالى .. تفاصيل

تمكن الفنان بهاء سلطان من الدخول الى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، من خلال رابع اغانى البومه الجديد “ سيجارة ” .

أغنية ده حب ولا، من غناء بهاء سلطان ومن كلمات نصر محروس، وألحان عزيز الشافعى ، وحققت ما يزيد عن 400 الف مشاهدة بعد طرحها بأقل من 24 ساعة.

وكان قد أتطاع “ بهاء سلطان ” الدخول إلى القائمة من خلال الـ3 أغانى التى طرحها من البوم سيجارة ، والذى يعود من خلاله إلى الغناء بعد توقف سنوات.

وحققت الأغانى التى طرحها نسب مشاهدة عالية؛ حيث حصدت أغنية تعالى أدلعك ما يقرب من نصف مليون مشاهدة ، وحققت أغنية ليالى طويلة ما يقرب من 400 ألف مشاهدة ، بينما حصدت أغنية عاملين الصح ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة.

وكان الفنان بهاء سلطان طرح أول كليب “ تعالى أدلعك ” والذى يعد واحداً من أغانى البومه الجديد “ سيجارة ” ، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس .

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل أسم سيجارة .

الكليب شهد العديد من المفاجآت ، حيث كان بمثابة توثيق للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس ، وبدأ الكليب بمشهد استضافة نصر محروس لـ سلطان فى منزله ، وجاءت كلمات الأغنية لتكشف عن احترامهم لبعضهم البعض .

أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان عزيز الشافعى، الذى ظهر فى الكليب أيضاً ، كما حمل الكليب ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ، التى ظهرت من خلال شاشة التليفزيون الموجودة فى منزل نصر محروس من خلال كليبه الشهير “ جرح ثانى " ، وهو من إنتاج نصر محروس