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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. بهاء سلطان يطرح "ده حب ولا"

بهاء سلطان
بهاء سلطان

يستعد المطرب بهاء سلطان غدا؛ لطرح رابع أغاني ألبومه الجديد، سيجارة، والتي تحمل اسم: ده حب ولا، اليوم والأغنية من كلمات نصر محروس، وألحان عزيز الشافعى.

وكان قد روج المنتج نصر محروس للاغنية ونشر بوستر ده حب ولا، من ألبوم بهاء سلطان  الجديد عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير انستجرام، معلقًا عليه: الأحد الأغنية الرابعة من ألبوم سيجارة، ده حب ولا، للنجم بهاء سلطان من فري ميوزيك، نصر محروس، وهيّ من كلماتي ومن ألحان عزيز الشافعي، توزيع جيزو، تسجيل ميكس، ماستر هاني محروس، ستوديو إم ساوند1.

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ودخل الفنان بهاء سلطان إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال 3 أغان دفعة واحدة.

واستطاع “ بهاء سلطان ” الدخول إلى القائمة من خلال الـ3 أغانى التى طرحها حتى الآن من البوم سيجارة ، والذى يعود من خلاله إلى الغناء بعد توقف سنوات.

وحققت الأغانى التى طرحها نسب مشاهدة عالية؛ حيث حصدت أغنية تعالى أدلعك ما يقرب من نصف مليون مشاهدة ، وحققت أغنية ليالى طويلة ما يقرب من 400 ألف مشاهدة ، بينما حصدت أغنية عاملين الصح ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة.

وكان الفنان بهاء سلطان طرح أول  كليب “ تعالى أدلعك ” والذى يعد واحداً من أغانى البومه الجديد “ سيجارة ” ، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس .

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل أسم سيجارة .

الكليب شهد العديد من المفاجآت ، حيث كان بمثابة توثيق للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس ، وبدأ الكليب بمشهد استضافة نصر محروس لـ سلطان فى منزله ، وجاءت كلمات الأغنية لتكشف عن احترامهم لبعضهم البعض .

أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان عزيز الشافعى، الذى ظهر فى الكليب أيضاً ، كما حمل الكليب ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ، التى ظهرت من خلال شاشة التليفزيون الموجودة فى منزل نصر محروس من خلال كليبه الشهير “ جرح ثانى " ، وهو من إنتاج نصر محروس

الفنان بهاء سلطان بهاء سلطان مي كساب تامر حسني عزيز الشافعي هاني محروس ألحان عزيز الشافعي

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