انطلاق منتدى شباب العالم .. نواب : التحول الرقمي وتكنولوجيا الجيل الخامس حظيا بعناية مصرية بالغة .. توجه عالمي بجعل العاصمة الإدارية مدينة ذكية

أجندة منتدى شباب العالم تناقش تمكين الشباب نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي لتحديد شكل ومستقبل العالم في السنوات القليلة القادمة

برلمانية:

ما فرضته جائحة كورونا من تطورات متسارعة على دول العالم فرض مواكبة الدول لكل ما هو جديد

اتصالات النواب :

مصر جاءت ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمي خلال عام 2020

انطلقت اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك تحت شعار "العودة معًا"، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة "السلام" شرم الشيخ، حيث تضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التى تعكس الواقع الجديد بعد جائحة كورونا.

ويناقش المنتدى عددا من المحاور المهمة، أبرزها مواكبة الشباب لمنظومة التحول الرقمي ، واستخدام التكنولوجيا فى حربهم ضد جائحة كورونا، ليمضوا بالعالم إلى اتجاه اكثر أمنا وشمولا لتقرير مصيره مستقبلا، إلى جانب مناقشة إجراءات الدول لتفعيلها فى ظل ما خلفته جائحة أزمة كورونا من تداعيات سلبية أثرت على جميع اقتصاديات دول العالم.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم لـ هذا العام معنية بشكل أكبر بجائحة كورونا والتي تعد الحدث الأكبر لدى دول العالم بأسره ، لما أحدثته من تداعيات سلبية أثرت على جميع دول العالم ، بما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية وثقافية وتكنولوجية على كل الشعوب ، إلى جانب مناقشتها قضايا التحول الرقمي والتغير المناخي والتحولات الاقتصادية، والتى تحدد شكل ومستقبل العالم في السنوات القليلة القادمة.

و ثمنوا إيمان القيادة السياسية بقدرات الشباب في تحقيق المستحيل، وأنهم صناع المستقبل ، مشيرين إلى أن منتدى شباب العالم يؤكد أن مواهب الشباب وطاقاتهم أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

بداية ،أكدت النائبة، ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، أن ملف التحول الرقمي حظي بعناية بالغة من قبل القيادة السياسية، حيث أنه سيسهم في تحسين معدلات النمو للدولة بشكل عام، وذلك من خلال دعم الشمول المالي، و إنعاش موارد الدولة من خلال تقصي المتهربين ، علاوة على توفير مناخ ضريبيي متطور يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة.

وأشارت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التطورات المتسارعة التى فرضتها جائحة كورونا على جميع دول العالم ،تفرض علينا مواكبة كل ما هو جديد فى هذا الإطار ووجود بيئة داعمة لحماية أمن مصر القومي فى كافة القطاعات، ورفع الوعى لدى الجميع بدءا من الأفراد أنفسهم وصولا للمؤسسات لحماية أمن المعلومات، والتعامل مع التكنولوجيا بشكل آمن، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، فضلا عن تشجيع المستثمرين وجذبهم إلى مصر.

واستطردت : جائحة أزمة كورونا ، تسببت فى عزل الكثيرين في منازلهم ، مما أدى إلى حدوث تضارب فى ممارسات العمل المعتادة للحكومات في مختلف أنحاء العالم، لتكشف الأزمة عن الحاجة الملحة لاعتماد أحدث التكنولوجيات لتشجيع الإدارة السليمة المتسمة بالكفاءة والشفافية والتي تتمحور حول تلبية احتياجات المواطنين فى أسرع وقت ممكن.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا أن منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة يطرح العديد من القضايا ، مسلطا التركيز على محاور الإبداع والتنمية على أرض الوطن إلى جانب تسليط الضوء على قضايا الطاقة ومستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي فى ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري سيكون التحدي الأكبر في ضبط منظومة التحول الرقمي ، في تدريب كفاءات فنية قادرة على استخدام مثل هذه التقنيات الحديثة والمتقدمة، ودخول عصر الرقمنة بعناصر مصرية تستوعب هذا التطور التاريخي ، وهذا ما تتبناه القيادة السياسية فى الوقت الحالي.

ولفتت “ الكسان ” أن الدولة المصرية سباقة فى هذا الملف، حيث بدأت تطبيق منظومة التحول الرقمي ما قبل جائحة كورونا ، وذلك من خلال تحويل وزارة المالية للعمل بالتحول الرقمي ، عن طريق الربط بين المصالح المختلفة التابعة للوزارة، وأن يكون الإقرار المقدم من جانب الممول إلكترونيا.

و توجهت عضو موازنة البرلمان بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على انطلاق النسخة الجديدة لمنتدى شباب العالم، والتى تأتى فى إطار استمرار الرئيس السيسى فى دعم وتأمين مستقبل شباب مصر وجميع شباب العالم، باعتبارهم قادة المستقبل و وقود حركة البناء الفترة المقبلة، مثمنة نجاح مصر فى جذب ملايين من الشباب حول العالم رغم كورونا.

فى سياق متصل،أكدت النائبة، مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ملف التحول الرقمي وتكنولوجيا الجيل الخامس، أحد أهم المحاور التى تحتل مرتبة عالية من الأولوية لجميع دول العالم فى منتدى شباب العالم ،مشيرة إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتعظيم دورها لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم أجمع، فى ظل جائحة كورونا.

و أوضحت ” محروس ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”أن جائحة كورونا فرضت نمطاً جديداً فى الحياة ساهم فى خلق بيئة محفزة لتبنى المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل والتعلم عن بعد، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة فى معظم دول العالم ، والذي بدوره انعكس على تسريع عملية التحول العالمي نحو الإقتصاد الرقمي.

و أشارت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، لتكثيف جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ومواكبة ما يشهده العالم من تغيرات فى هذا المجال، لافتة إلى أن مصر جاءت ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمي خلال عام 2020، ومن ثم هذه القفزات التي شهدتها الدولة فى مجال التحول الرقمي والميكنة ساهم بقوة فى سهولة الحصول على الخدمات ، وسرعة إنجاز المشروعات القومية، وربط الشبكات ببعضها .

كما أشارت وكيل اتصالات النواب، أن اللجنة عملت على متابعة الخطوات التنفيذية لدعم الشركات الصغير والمتوسطة وشركات الشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لتحويل أفكارها إلى شركات ناجحة وأفكار محققة على أرض الواقع، وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن متابعة خطة الوزارة ، بشأن تحويل مصر إلى مجتمع رقمى عالمى، من خلال وضع الأسس اللازمة لاستخدام الخدمات الإلكترونية وتطوير نظام الحوكمة، ومتابعة تحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الحكومية.