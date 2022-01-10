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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هاشتاج منتدي شباب العالم يتصدر تويتر.. ومغردون : مصر بلد المحبة والسلام

صدى البلد

 دشن مغردون من الشباب المصري، ومن شتي دول العالم  المشاركة في المنتدى هاشتاج "منتدى شباب العالم وذلك تزامنا مع بدء استقبال الوفود المشاركة.

و تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا و جاءت التعليقات كالآتي :

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، لمقر انعقاد أولى جلسات منتدى شباب العالم، بحضور شباب من جميع دول العالم.

 

وحرص القائمون والمشرفون على منتدي الشباب على اتخاذ مجموعة من الإجراءات واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا خاصة المتحور الجديد "أوميكرون"، وتضم روبوت متطورا يعمل على تعقيم القاعات، و روبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.

 

كما تم إعداد خطة محكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين، بدءا من مراحل التسجيل واشتراط تلقى الجميع للقاحات ضد فيروس كورونا  سواء للمشاركين من داخل مصر أو خارجها.

 

وتم استحداث لجنة تنظيمية جديدة ضمن لجان التنظيم لتكون مدعومة بفريق طبى ومزودة بإمكانيات متخصصة لفحص ومتابعة أية حالة يتم الشك في إصابتها بأي أعراض، بجانب التأكد من جاهزية الغرف المخصصة للعزل في كل فندق في حال ظهور إصابة لأحد المشاركين بالمنتدى مع ضمان تقديم كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة.

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