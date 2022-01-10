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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قبل مناقشته بمنتدى الشباب.. برلماني يكشف أسباب التغير المناخي

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

بدأت اليوم الاثنين، فعاليات منتدى شباب العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يناقش عددا من المحاور المهمة، منها دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية وتأثيرها على أغلب دول العالم والاقتصادية لأهداف التنمية المستدامة وكيفية وضع حلول للتقليل من مخاطر تغير المناخ. 

 

في هذا السياق، كشف النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، عن أسباب تغير المناخ، مرجعا ذلك إلى انتشار التلوث في الهواء وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون نتيجة حرق الوقود الأحفوري، المتمثل في الفحم والغاز والنفط وغيرها من مصادر الطاقة الغير متجددة والملوثة للبيئة.

 

وأضاف القطامي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نسبة التلوث زادت مع بداية الثورة الصناعية وظهور العديد من الدول الصناعية الكبرى، التي لا يلتزم أغلبها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمناخ، مشددا على ضرورة إلزام هذه الدول بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالمناخ.

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وطالب النائب بضرورة توقيع عقوبات رادعة على الدول المخالفة مع العمل على تمويل الدول النامية المتأثرة بتداعيات التغير المناخي، فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي الخاص بهذه الظاهرة والتحذير من خطورة الأفعال والأنشطة التي تتسبب في زيادة نسبة التلوث ومنها حرق الغابات وقطع الأشجار وإنتاج الأسمدة.

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