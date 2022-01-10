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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

زيادة 24% وفتح أسواق جديدة.. "لوتس" تحقق قفزة هائلة في المبيعات |صور

لوتس الانجليزية
لوتس الانجليزية

تمكنت  لوتس  موتورز الإنجليزية من تحقيق مبيعات تاريخية خلال عام 2021 إذ تمكنت العلامة التجارية من بيع  1710 سيارات جديدة في جميع أنحاء العالم بزيادة سنوية قدرها 24٪ وهو أفضل أداء لها منذ عقد من الزمان. 

لوتس إليز

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، في العام الأخير من إنتاج طرازات Elise و Exige و لوتس  Evora ، عززت مبيعات "لوتس" العالمية بمقدار 332 وحدة خلال عام 2020 ، مسجلة نموًا كبيرًا في جميع الأسواق الكبيرة والرئيسية بالنسبة لها.

وفي بلد المنشأ أي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، ارتفعت المبيعات بنسبة 24٪ ، بينما سجلت لوتس زيادة في المبيعات بنسبة 37٪ في بلجيكا وهو أفضل أداء لها في أوروبا كما أحرزت زيادة هائلة في المبيعات تقدر بنحو 111٪ في الولايات المتحدة وكندا.

لوتس إيفورا

في السياق ذاته تعد السوق الياباني ثاني أكبر سوق لشركة لوتس، وحققت من خلاله أفضل مبيعات لها منذ عام 2015 فيما أحرز نجاحا كبيرا في قطر منذ دخولها السوق هناك عام 2016. 

كما فتحت لوتس منافذ بيع رسمية لها  في البحرين ونيوزيلندا وتايلاند لأول مرة بعد غياب عن هذه الأسواق أكثر من سبع سنوات.

لوتس Exige

كان طراز  لوتس  Elise هو الطراز الأكثر مبيعًا لدى الشركة، والذي وصفته لوتس بأنه يناسب المعجبين الراغبين في "الحصول على جزء من تاريخ السيارات عبر طرازات Sport 240 Final Edition و Cup 250 Final Edition عالية المواصفات".

ونسبت شركة لوتس الفضل في تحقيق قفزة هائلة في المبيعات إلى الوكلاء الرسميين وجهودهم المضنية لتحقيق رغبات العملاء وإلى التزام وهنية تجار التجزئة.

وقال المدير الإداري للوتس مات ويندل: "في ظل هذه الظروف الصعبة، قام تجار التجزئة بتسليم ما طلب منهم وأكثر. إنه دليل على عملهم الجاد وعمل فريق التصنيع والتسويق والمبيعات والتوزيع في وحدة واحدة وتكاتف حول العالم. شكرًا جزيلاً لكم ولكل المعنيين. نحن الآن ننتقل إلى عصر طراز إميرا الجديد".

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